教團籲賴清德履行政見 召開全國教育會議

教團呼籲準總統賴清德上任後召開全國教育會議。（資料照）

2024/04/09 13:26

〔記者楊綿傑／台北報導〕410教改將屆滿30年，超過14個來自學校、教師、校長、教育學術等領域的教團今發表聯合聲明，呼籲即將上任的賴清德新，政府能將召開「第九次全國教育會議」的競選承諾，並納入520就職後的重要施政目標。

去年總統大選期間，多個民間教育團體發起「問問2024總統候選人：教育百年大計怎麼辦？」公民倡議活動，當時3黨候選人包括賴清德的共識均為：當選後支持召開「第九次全國教育會議」。

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當時為候選人之一的賴清德曾在回應教團的內容時指出，為了教育界的教師、學生及家長，未來除了定期舉辦事務性會議，也將尋求不同形式的會議或者網路論壇，進一步擴大社會連結，廣納各界建言，建立良好的溝通機制，讓國家培育人才的制度能夠更多的理解與社會支持，朝向完善與穩健的方向發展。

曾任台南大學校長、教育部高教及技職兩司司長，現為台灣教育研究院社社長黃政傑指出，過去召開過8次全國教育會議，皆是政府因應國家、社會及國際情勢變遷、轉型提出；現在距離2010年所召開的第八次會議已有14年之久，這段時間社會變遷急劇，教育問題叢生，各界對教育的期許和主張紛陳，有待建立共識，藉以帶動我國各級各類教育體系快速改革應變，進而培育優秀人才，回應社會發展及地球維護的迫切需求。

台灣教育智庫發言人魏佳卉提到，今年恰逢教改30年，又是台灣民主轉型的關鍵時刻，推動第九次全國教育會議召開刻不容緩。1994年第七次全國教育會議召開帶動410教改風潮、2010年第八次全國教育會則是因應少子化、網路世代教育政策準備。而今無論高教、技職、國教、幼教、特教或社教，自本土教育而到全球化連結的國際教育，都必須因應後疫情時代的變化，盤點、制定符合時代需求的教育政策。

魏佳卉表示，全國各教育團體皆期盼賴清德總統上任後，集結國內各個重要教育團體及專業團體的代表，包括學校、教師、家長、學生、學者專家和教育行政人員，儘快落實「召開全國教育會議」的競選政見。

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