模擬路徑圖曝光！1張圖秒懂「鳳凰」侵襲各地機率
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，第20號颱風「鳳凰」目前位於菲律賓海上，逐漸朝台灣東南部海域前進，氣象局製作「暴風圈侵襲機率圖」，最新的全球預報系統（GFS）模擬路徑圖與美軍預測均已曝光。
氣象局在官網指出，鳳凰颱風7級風暴風圈，在未來120小時內最可能侵襲的台灣陸地範圍有蘭嶼（30%）、綠島、（17%）、恆春（15%）、台東（13%）、屏東（10%）、（高雄）7%、台南（5%、花蓮（5%）、嘉義（5%）、雲林（4%）、南投（4%）、台中（3%）、澎湖（2%）、彰化（2%）、苗栗（2%）、宜蘭（2%）、新竹、桃園、台北、基隆均為1%機率。
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美國佛州大學（FSU）氣象研究生柯丸（Levi Cowan）的氣象數據資料彙整網站顯示，全球預報系統（GFS）模擬路徑圖表明第27號颱風「鳳凰」，未來48小時至72小時內，將移動到巴士海峽東部海面，接著穿越巴士海峽或是台灣東部海域，也不排除有登陸的台灣、進入台灣海峽可能性，但其強度會隨時間減弱。
美軍聯合颱風警報中心（JTWC）持續對「鳳凰」颱風發布警示，並做出颱風預報圖，從圖例解讀可知，全台21日中午12時起可能逐漸進入颱風「8級風危險區域（denotes 34 kont wind danger area）」，颱風8級風暴風圈恐壟罩台灣陸地，至23日中午12時後才會開始逐漸脫離颱風外圍環流。