「鳳凰」颱風恐登陸台灣！全球模擬路徑圖曝光

2019-11-20 18:06:37

〔即時新聞/綜合報導〕中央氣象局今(20)日指出,今年第27號颱風「鳳凰」目前位於菲律賓海上,以每小時29公里速度,向東南部海域前進,明(21)日早上可能發布海上颱風警報。目前「鳳凰」的全球預報系統(GFS)模擬路徑圖已出爐,美氣象專家認為,在週五(22)日、週六(23)日近台時,可望減弱為熱帶性低氣壓。

美國佛州大學(FSU)氣象研究生柯丸(Levi Cowan)建立的氣象數據資料網站顯示,第27號颱風「鳳凰」在全球預報系統(GFS)模擬路徑圖中,顯示它在未來48小時至72小時內,可能通過巴士海峽或是台灣東部海域,也不排除有登陸的可能性,但強度會越來越弱。

美軍聯合颱風警報中心(JTWC)對「鳳凰」颱風發布警示,並做出颱風預報圖,從圖例解讀可知,全台22日上午6時起可能逐漸進入颱風「8級風危險區域(denotes 34 kont wind danger area)」,至23日上午6時後才會開始逐漸脫離。

「AccuWeather」的高級氣象學家傑森.尼科爾斯(Jason Nicholls)在推特表示,「鳳凰」颱風將在21日通過呂宋島東北部海域,並且在週五(22)日、週六(23)日,於台灣附近減弱為熱帶性低氣壓(TD)。

#Kalmaegi (#RamonPH) is now a depression over N #Luzon. TS #Fungwong (#SarahPH) will pass NE of Luzon on Thursday then should weaken to a TD as it near #Taiwan Friday and Saturday. pic.twitter.com/6E8mMQMS5j