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「鳳凰」颱風恐登陸台灣！全球模擬路徑圖曝光

氣象局預測，今年第27號颱風「鳳凰」正朝台灣東南方海面移動。（圖取自中央氣象局）

氣象局預測，今年第27號颱風「鳳凰」正朝台灣東南方海面移動。（圖取自中央氣象局）

2019-11-20 18:06:37

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今（20）日指出，今年第27號颱風「鳳凰」目前位於菲律賓海上，以每小時29公里速度，向東南部海域前進，明（21）日早上可能發布海上颱風警報。目前「鳳凰」的全球預報系統（GFS）模擬路徑圖已出爐，美氣象專家認為，在週五（22）日、週六（23）日近台時，可望減弱為熱帶性低氣壓。

全球預報系統（GFS）模擬路徑圖顯示，鳳凰颱風有可能登陸台灣。（圖取自tropicaltidbits）

全球預報系統（GFS）模擬路徑圖顯示，鳳凰颱風有可能登陸台灣。（圖取自tropicaltidbits）

美國佛州大學（FSU）氣象研究生柯丸（Levi Cowan）建立的氣象數據資料網站顯示，第27號颱風「鳳凰」在全球預報系統（GFS）模擬路徑圖中，顯示它在未來48小時至72小時內，可能通過巴士海峽或是台灣東部海域，也不排除有登陸的可能性，但強度會越來越弱。

美軍預測，台灣22日上午6時起可能進入鳳凰颱風「8級風危險區域」。（圖取自JTWC）

美軍預測，台灣22日上午6時起可能進入鳳凰颱風「8級風危險區域」。（圖取自JTWC）

美軍聯合颱風警報中心（JTWC）對「鳳凰」颱風發布警示，並做出颱風預報圖，從圖例解讀可知，全台22日上午6時起可能逐漸進入颱風「8級風危險區域（denotes 34 kont wind danger area）」，至23日上午6時後才會開始逐漸脫離。

傑森．尼科爾斯認為，颱風將在近台時減弱為熱帶性低氣壓。（圖取自傑森．尼科爾斯推特）

傑森．尼科爾斯認為，颱風將在近台時減弱為熱帶性低氣壓。（圖取自傑森．尼科爾斯推特）

「AccuWeather」的高級氣象學家傑森．尼科爾斯（Jason Nicholls）在推特表示，「鳳凰」颱風將在21日通過呂宋島東北部海域，並且在週五（22）日、週六（23）日，於台灣附近減弱為熱帶性低氣壓（TD）。

傑森．尼科爾斯推特全文

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