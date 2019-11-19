執意續建大倉媽祖 海洋公民基金會槓上澎湖縣政府

大倉媽祖神像續建，澎湖縣長賴峰偉呼籲澎湖人團結，遭到海洋公民基金會反擊。（澎湖縣政府提供）

2019-11-19 19:17:29

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府決定媽祖神像大倉重建，應澎湖縣議會要求，公布當初5個選址點優劣得失評估報告，縣長賴峰偉還呼籲澎湖人團結，讓流浪在外的媽祖返鄉，遭到海洋公民基金會董事長胡昭安反擊硬建大倉媽祖，才會造成澎湖人分裂。

流浪在外6年的大倉媽祖神像，經過府會決議迎回媽祖，並列出馬公金龜頭、龍門裡正角、西嶼東台、風櫃蛇頭山及大倉島等5處地點，但評估報告尚未出爐前，澎湖縣政府就決定重返大倉，引發各界譁然，澎湖縣議會定期會開議，引發議員輪番砲轟，並要求提出相關評估報告。

請繼續往下閱讀...

今日澎湖縣政府報告出爐，還是以大倉續建為首選，列出大倉島擁有位置最佳、成本最低、期程最快、效益最大及環境平衡等5大優點，雖然承認大倉為離島，無陸路可及性交通不便，還有島嶼承載量等問題缺點，但看來縣府心意已決，執意在大倉續建媽祖文化園區，唯一能把關的只剩下澎湖縣議會預算審查。

積極反對大倉媽祖續建的海洋公民基金會發表公開聲明，呼籲縣長賴峰偉懸崖勒馬，若執意硬幹，將傾全力反對，並聯合民間力量採取行動發起公投聯署；前縣府顧問的土木技師郁國麟則質疑，選址評估有先射箭（決定在大倉）再畫靶（寫評估報告）的錯誤，保安林解編、土地分區變更、腹地不夠及地質鑽探作業等，評估報告不是搪塞的理由，就看這份荒腔走板的選址評估報告議會買不買單了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法