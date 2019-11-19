為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

執意續建大倉媽祖 海洋公民基金會槓上澎湖縣政府

大倉媽祖神像續建，澎湖縣長賴峰偉呼籲澎湖人團結，遭到海洋公民基金會反擊。（澎湖縣政府提供）

大倉媽祖神像續建，澎湖縣長賴峰偉呼籲澎湖人團結，遭到海洋公民基金會反擊。（澎湖縣政府提供）

2019-11-19 19:17:29

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府決定媽祖神像大倉重建，應澎湖縣議會要求，公布當初5個選址點優劣得失評估報告，縣長賴峰偉還呼籲澎湖人團結，讓流浪在外的媽祖返鄉，遭到海洋公民基金會董事長胡昭安反擊硬建大倉媽祖，才會造成澎湖人分裂。

流浪在外6年的大倉媽祖神像，經過府會決議迎回媽祖，並列出馬公金龜頭、龍門裡正角、西嶼東台、風櫃蛇頭山及大倉島等5處地點，但評估報告尚未出爐前，澎湖縣政府就決定重返大倉，引發各界譁然，澎湖縣議會定期會開議，引發議員輪番砲轟，並要求提出相關評估報告。

今日澎湖縣政府報告出爐，還是以大倉續建為首選，列出大倉島擁有位置最佳、成本最低、期程最快、效益最大及環境平衡等5大優點，雖然承認大倉為離島，無陸路可及性交通不便，還有島嶼承載量等問題缺點，但看來縣府心意已決，執意在大倉續建媽祖文化園區，唯一能把關的只剩下澎湖縣議會預算審查。

積極反對大倉媽祖續建的海洋公民基金會發表公開聲明，呼籲縣長賴峰偉懸崖勒馬，若執意硬幹，將傾全力反對，並聯合民間力量採取行動發起公投聯署；前縣府顧問的土木技師郁國麟則質疑，選址評估有先射箭（決定在大倉）再畫靶（寫評估報告）的錯誤，保安林解編、土地分區變更、腹地不夠及地質鑽探作業等，評估報告不是搪塞的理由，就看這份荒腔走板的選址評估報告議會買不買單了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
13級強勁東北季風來襲 澎湖樹倒、椅子飛上樹
2019-11-19 13:12

13級強勁東北季風來襲 澎湖樹倒、椅子飛上樹
歐中慨政見 澎湖健保、房屋稅比照原住民福利
2019-11-14 20:37

歐中慨政見 澎湖健保、房屋稅比照原住民福利
寶齊萊「翻玩復古」再現復刻工藝

寶齊萊「翻玩復古」再現復刻工藝
縣長稱媽祖重返大倉依臉書按讚數拍板 議員建議「擲筊」決定
2019-11-14 17:09

縣長稱媽祖重返大倉依臉書按讚數拍板 議員建議「擲筊」決定
媽祖回歸大倉 澎湖縣政府一意孤行拍板定案
2019-11-11 20:53

媽祖回歸大倉 澎湖縣政府一意孤行拍板定案
不重壓單一資產 精選複合債多元配置顯優勢

不重壓單一資產 精選複合債多元配置顯優勢
媽祖、焚化爐兩案 澎湖縣議會傾向包裹式表決
2019-10-11 13:00

媽祖、焚化爐兩案 澎湖縣議會傾向包裹式表決

網友回應

生活今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播