為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

13級強勁東北季風來襲 澎湖樹倒、椅子飛上樹

鎖港銀合歡林區出現辦公座椅，直接坐上樹頂的奇景。（顏文彬提供）

鎖港銀合歡林區出現辦公座椅，直接坐上樹頂的奇景。（顏文彬提供）

2019-11-19 13:12:59

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕強烈東北季風來襲！澎湖竟颳起13級強陣風，不僅路上人車搖搖擺擺，馬公石泉國小校門旁南洋杉，因基部遭白蟻侵蝕，不堪強風攔腰折斷，而鎖港銀合歡林地，更有辦公椅直接吹上空中，掛在銀合歡樹頂，民眾戲稱為最新裝置藝術。

每年冬季澎湖都會吹起東北季風，動輒達到7級陣風以上，威力不遜於輕度颱風，今日出現瞬間13級強陣風，更已達強烈颱風警報，騎車出門必須相當小心，一不小心就被吹離路線，甚而摔車受傷，因此坊間出現放「強風假」的呼聲，但權責歸屬於中央部門，短期內恐暫難實現。

受到強風來襲影響，今日上午石泉國小校門旁種植的南洋杉，突然應聲攔腰折斷，還好已過了上學尖峰時間，並未傳出人員傷亡，初步研判可能是基座長期遭白蟻侵蝕，加上南洋杉根部吃土較淺，才會遭強風吹折；而鎖港銀合歡林區，還出現辦公座椅整個坐在銀合歡樹頂上，路過人車還以為是新型裝置藝術，那納悶椅子如何上樹？

另外，由於冬季東北季風已成為澎湖人的日常，大部分人都能與之和平共處，但仍有危險路段提醒民眾小心，包括澎湖地方檢察署旁空地，常會突然颳起強陣風，導致機車騎士摔到人仰馬翻；而馬公龍行新城則因地形高低差造成風切效果，也屢傳騎士摔傷骨折送醫的意外，機車騎士行經空曠處還是要多加注意。

馬公石泉國小校門旁南洋杉，傳出攔腰折斷橫躺路面意外。（記者劉禹慶攝）

馬公石泉國小校門旁南洋杉，傳出攔腰折斷橫躺路面意外。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
今起到週三 北台降溫5到7度
2019-11-18 05:30

今起到週三 北台降溫5到7度
明日起東北季風增強！北部轉為陰陣雨、中南部天氣舒爽
2019-11-17 12:42

明日起東北季風增強！北部轉為陰陣雨、中南部天氣舒爽
失智人口急遽攀升　恐因控醣不佳引起

失智人口急遽攀升　恐因控醣不佳引起
明變天北部轉濕冷 吳德榮：白天氣溫降至20度
2019-11-17 08:54

明變天北部轉濕冷 吳德榮：白天氣溫降至20度
東北季風增強今晚起變天 第26號颱風最快今生成
2019-11-13 08:42

東北季風增強今晚起變天 第26號颱風最快今生成
年底購物狂潮 信用卡分期有撇步

年底購物狂潮 信用卡分期有撇步

網友回應

生活今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播