13級強勁東北季風來襲 澎湖樹倒、椅子飛上樹

鎖港銀合歡林區出現辦公座椅，直接坐上樹頂的奇景。（顏文彬提供）

2019-11-19 13:12:59

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕強烈東北季風來襲！澎湖竟颳起13級強陣風，不僅路上人車搖搖擺擺，馬公石泉國小校門旁南洋杉，因基部遭白蟻侵蝕，不堪強風攔腰折斷，而鎖港銀合歡林地，更有辦公椅直接吹上空中，掛在銀合歡樹頂，民眾戲稱為最新裝置藝術。

每年冬季澎湖都會吹起東北季風，動輒達到7級陣風以上，威力不遜於輕度颱風，今日出現瞬間13級強陣風，更已達強烈颱風警報，騎車出門必須相當小心，一不小心就被吹離路線，甚而摔車受傷，因此坊間出現放「強風假」的呼聲，但權責歸屬於中央部門，短期內恐暫難實現。

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受到強風來襲影響，今日上午石泉國小校門旁種植的南洋杉，突然應聲攔腰折斷，還好已過了上學尖峰時間，並未傳出人員傷亡，初步研判可能是基座長期遭白蟻侵蝕，加上南洋杉根部吃土較淺，才會遭強風吹折；而鎖港銀合歡林區，還出現辦公座椅整個坐在銀合歡樹頂上，路過人車還以為是新型裝置藝術，那納悶椅子如何上樹？

另外，由於冬季東北季風已成為澎湖人的日常，大部分人都能與之和平共處，但仍有危險路段提醒民眾小心，包括澎湖地方檢察署旁空地，常會突然颳起強陣風，導致機車騎士摔到人仰馬翻；而馬公龍行新城則因地形高低差造成風切效果，也屢傳騎士摔傷骨折送醫的意外，機車騎士行經空曠處還是要多加注意。

馬公石泉國小校門旁南洋杉，傳出攔腰折斷橫躺路面意外。（記者劉禹慶攝）

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