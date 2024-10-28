桃園蘇卡達象龜「離家出走」 蘆竹警方神救援「尋獲失主」

1隻蘇卡達象龜「離家出走」在南崁台茂購物中心後方的錦溪路車道上爬行，員警前往處理帶回安置，找到飼主確認身分後交還象龜。 （記者余瑞仁翻攝）

2024/10/28 11:09

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市蘆竹警分局昨（27）日下午接獲報案，指南崁台茂購物中心後方錦溪路上發現一隻巨型烏龜緩慢爬行，險象環生，南崁派出所警員李宗勳獲報前往現場將巨龜帶回安置，找到發現寵物龜走失正焦急不已的飼主，結束這場象龜驚魂記。

警方說，發現象龜在馬路上閒逛的是蘆竹區農會常務監事錢德勝，他於昨天下午駕車經過錦溪路赫見1隻大象龜在車道上緩慢爬行，擔心象龜被過往車輛輾壓及造成人車危險，當下聯繫警方處理。南崁派出所員警趕抵現場發現迷途象龜仍在現場，小心翼翼地將這隻「龐然巨物」帶回派出所安置，經警方多方聯繫，終於找到象龜的飼主，飼主稱所飼養的蘇卡達象龜平時相當溫馴，沒想到會趁隙逃脫，讓他相當著急。

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警方經確認飼主身分無誤後，將象龜交還飼主，結束這場象龜驚魂記。警方並呼籲民眾，飼養寵物應注意安全，避免走失，若發現走失動物，請立即通知動物保護單位。

桃園市蘆竹警分局接獲報案有蘇卡達象龜「離家出走」在南崁台茂購物中心後方的錦溪路車道上爬行，員警前往處理發現象龜仍在現場，當下處理帶回安置。 （記者余瑞仁翻攝）

1隻蘇卡達象龜「離家出走」在南崁台茂購物中心後方的錦溪路車道上爬行，員警前往處理帶回安置。 （記者余瑞仁翻攝）

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