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北市馬路上驚見巨大象龜 警趕到場將牠完壁歸趙

鄭等3員見狀趨前想將象龜帶至路邊安全之處時，象龜就死命地要趁隙逃跑，員警費了九牛二虎之力才順利將龜「逮捕」，帶返所照顧。（記者鄭景議翻攝）

鄭等3員見狀趨前想將象龜帶至路邊安全之處時，象龜就死命地要趁隙逃跑，員警費了九牛二虎之力才順利將龜「逮捕」，帶返所照顧。（記者鄭景議翻攝）

2024/08/03 14:42

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市警局文山第一分局木新派出所警員鄭堡元、黃理顯、實習生蔡惟丞等人，日前正在所內值班時，突然有一婦人奔進派出所，大喊「有烏龜、有烏龜」，員警一邊納悶為什麼見到烏龜要慌張，一邊隨婦人前去查看，才發現竟是一隻超大的「蘇卡達象龜」在路中爬行逛大街，員警見狀趕忙將牠抱往路邊，隨後成功找到失主，將龜龜完璧歸趙。

警方表示，當時該象龜因為體型龐大，走在路上十分引人注目，不少民眾被牠龐大的體型嚇得驚慌失措，鄭等3員見狀趨前想將象龜帶至路邊安全之處時，象龜就死命地要趁隙逃跑，員警費了九牛二虎之力才順利將龜「逮捕」，帶返所照顧。

象龜的飼主起初完全不知道家中象龜落跑，聽聞街坊鄰里談論路上有隻大烏龜，被員警大陣仗在路邊逮捕，好奇心驅使走進派出所觀看，才發現該象龜居然就是自己家中那隻

飼主向警方表示，沒料想龜龜會趁他不注意逃家外出蹓躂，經過向員警表明象龜的特徵辨別及證明文件後，警方確認是失主無誤，才讓其領回，結束這場龜龜逃家的驚魂記。

據悉，蘇卡達象龜是一種大型陸龜，原產地為非洲，背甲約60至75公分，成龜體重可達50公斤重，台灣在10餘年才前開放合法進口，為相當熱門的陸龜寵物。市面一隻小象龜售價從1000多元至4000多元不等，並不便宜。

文山第一分局呼籲，市民在飼養龜隻，應考慮其成長後的大小，自己能否提供適當空間，更應從合法途徑購買，且應多費心思隨時留意其動向，盡量避免單獨外出，避免走失或發生意外。

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