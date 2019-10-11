媽祖、焚化爐兩案 澎湖縣議會傾向包裹式表決

2019-10-11 13:00

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕焚化爐與媽祖設置地點，是澎湖目前最急迫需要解決的2大問題，未來將送交澎湖縣議會進行審查，議長劉陳昭玲傾向包裹式表決，一次解決兩大問題，以湖西龍門裡正角最有可能，但還要傾聽民意，立委楊曜允諾全力爭取經費支持。

長期以來澎湖垃圾問題，一直仰賴後送台灣焚化處理，但受到政策改變或跨縣市議會態度壓力，無法消化澎湖垃圾儲存量，導致湖西鄉紅羅垃圾堆置場，已堆滿近5000噸垃圾，達到飽和量，因此興建2個50噸焚化爐議題再起，澎湖縣長賴峰偉甚至表態，第一任任期若未能解決焚化爐問題，將會尋求連任。

另外爭議多時的大倉媽祖議題，在澎湖縣府會取得共識下，決定迎回流浪在外6年的大倉媽祖神像，但因大倉村民先前已表態反對，湖西龍門、西嶼外垵村民則表態爭取，澎湖縣政府擬訂5個選址地點，包括大倉、龍門、外垵等地外，還有馬公金龍頭、風櫃蛇頭山等地，希望在年底前完成選址工作，盡速讓媽祖安座。

由於焚化爐選址也是5處地點，分在湖西、西嶼、白沙3鄉，其中湖西鄉龍門裡正角也名列其中，與媽祖設置地點差不多，因湖西鄉長期為澎湖嫌惡設施設置地點，議長劉陳昭玲認為也應適度回饋，與地方政治領袖溝通協調，傾向焚化爐與媽祖都設在龍門，減少地方反彈焚化爐力道，但還是會聽取地方民意心聲，最後以民意為依歸。

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