徐耀昌視察苗栗車站周邊再造 盼解決機車停車亂象

有長者反映苗栗火車站東站前綠美化植樹，長大後會影響行車視線，但水利處認為不會影響。（記者張勳騰攝）

2019-11-19 19:53:47

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣長徐耀昌昨會同地方民代，視察斥資2億500萬元的苗栗火車站東西站及周邊環境改造工程，目前工程進度約30％，預計明年6月完工。苗栗市長邱鎮軍及北苗里長劉俊毅也反映火車站周邊機車停車亂象，要求設法解決；徐耀昌除要求注意工程品質，也希望民代及里長們在工程進行期間能發掘問題，儘早解決問題。

苗栗縣政府配合內政部營建署城鎮之心 計畫辦理的苗栗火車站東、西站及周邊環境再造工程，總經費約2億500萬元，其中，營建署補助約1億8450萬元，苗縣府配合2050萬元，在今年2月15日開工。

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徐耀昌與轄區縣議員及苗栗市代、里長等人今天前往了解這項重大建設工程的進度，聽取水利處長楊明鐃簡報。

楊明饒指出，這項工程項目包括苗栗火車站東站：改善舊站體提供商業活動場所，整合東站空間改善交通動線，並將站前表演廣場遷移到西站。苗栗火車站西站：透過交通動線分流，整頓西站前停車亂象，並以城市森林意象打造西站前景觀。

另，鐵道綠廊串聯計畫：以火車站為起點，建構自行車道系統串接至貓裏山公園至功維敘隧道，全長約2公里。

苗栗市長邱鎮軍及北苗里長劉俊毅均反映苗栗火車站周邊機車停車亂象問題，要求設法改善。

邱鎮軍指出，苗栗市公所擬利用火車站西站旁的停車場規劃為多功能立體停車場，總經費約4億多元，惟中央要求自籌1億5千萬，非公所所能負擔。

楊明鐃受訪說，火車站周邊有許多收費停車場，但停放率不高，呼籲民眾落實用者付費原則，至於苗栗市公所規劃的立體停車場，中央有表達協助建置，會再向中央協調。

徐耀昌指出，也有長者反映東站前的綠美化的植樹，擔心長大後會影響視線，而目前工程進行中，也請地方民代及里長等發掘問題，儘早解決問題。楊明鐃則說，東站前植樹僅8棵，並不會影響行車視線。

苗栗火車站東站前正進行改造，強調交通動線比以前順暢。（記者張勳騰翻攝）

苗栗火車站西站改造，將透過交通分流，來改善站前停車亂象。（記者張勳騰翻攝）

苗栗市英才路停車場，苗栗市公所欲規劃多功能立體停車場，但目前因經費「卡」關。（記者張勳騰攝）

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