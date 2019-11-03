蘇揆送苗栗2.54億紅包 造橋交流道等3案全過關

行政院長蘇貞昌（右2）今視察增設造橋交流道，承諾將由中央全額負擔地方配合款。（記者鄭名翔攝）

2019-11-03 13:17:50

［記者鄭名翔／苗栗報導］行院院長蘇貞昌今早赴苗栗視察中山高速公路增設造橋交流道一案，苗栗縣長徐耀昌當面陳情包括造橋交流道、聯大路改善、龍壽橋等三項重大交通建設，地方配合款共約2.54億讓財政困窘，苗栗縣政府難以負擔，蘇揆有備而來開出大紅包，當場承諾所有經費由中央一肩扛下，讓地方人士大力鼓掌喝采。

立委陳超明（左）聽到蘇揆（右）同意補助，立即上前握手致謝。（記者鄭名翔攝）

蘇貞昌今早至造橋鄉第二公路警察大隊聽取國道一號原造橋收費站改設交流道簡報，徐耀昌放低身段向蘇揆反映，地方爭取增設造橋交流道多年，但苗栗財政缺口卻是他上任縣長後始料未及，雖經立委陳超明與高速公路總局溝通後工程定案，但上億的高額配合款實在難以負擔，「請院長行行好，幫造橋一個大忙。」

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行政院長蘇貞昌今到苗栗大撒紅包，地方不分藍綠都欣喜萬分。（記者鄭名翔攝）

徐耀昌及立委徐志榮也提到苗栗市通往國立聯合大學的聯大路車禍頻傳，亟需改善，但仍卡於無法籌出3750萬配合款；此外西湖鄉龍壽橋聯外道新闢工程也礙於4千萬配合款卡關，徐耀昌、立委陳超明、徐志榮等皆盼行政院能予以協助。

國道一號增設造橋交流道，經地方多年爭取，今蘇揆同意全額負擔建設經費，終拍板定案。（記者鄭名翔攝）

蘇貞昌先虧陳超明質詢時偶會大小聲，但要補助時又好聲好氣，並稱在座地方人士歡迎他來，「不是我長得好看，而是在看我帶多少紅包來、會不會答應。」但他也認為，造橋收費站對台灣高速公路貢獻良多，如今造成在地鄉親行車不便也感抱歉，因此不僅要做，還得要快、要好。

關心苗栗地方建設，苗栗藍綠立委參選人羅貴星、陳超明、徐定禎、徐志榮（由左至右）四人合體今早皆到場向行政院長蘇貞昌懇託。（記者鄭名翔攝）

蘇貞昌強調建設不分藍綠，苗栗確實財政困難，但道路改善有其急迫及必要性，因此免除三項工程的2.54億地方配合，總建設經費共11.7億全數中央買單，承諾一出現場立即爆出如雷掌聲，徐耀昌、陳超明等紛紛上前握手致謝。

此外，徐耀昌也盼行政院協助核撥30億融資調度平台，讓近年關時縣府資金得以周轉支付廠商款項及縣府員工薪水，蘇揆也承諾將全力協助。

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