抵用券上路 逢甲夜市這家店不到1小時收10張！

2019-09-16 20:44

〔記者張菁雅／台中報導〕秋冬國旅補助的夜市抵用券今日開始發放，台中市共有7處夜市可以使用，其中，逢甲夜市知名的阿華黑輪不到1小時就收到10張抵用券。攤商對抵用券表示歡迎，但也建議抵用券可以跨區使用，對攤商及民眾會更方便。

台中市西屯區逢甲夜市、中區中華路夜市、北屯區昌平夜市及太原夜市、東區旱溪夜市、南區忠孝路夜市、大甲區蔣公路夜市都被納入夜市抵用券適用範圍。夜市抵用券每張面額50元，民眾住宿合法旅宿，並使用秋冬國旅補助方案，每房最高發放200元。

鄰近逢甲夜市的星享道、文華道酒店今天共發出近千張抵用券，旅客拿到抵用券都很開心，還有人表示下個月要再來。

接受夜市抵用券的攤商會在攤位前貼上專用貼紙，逢甲夜市知名攤商包括阿華黑輪、九龍城香港茶、牛B葫蘆王等今晚都收到抵用券，阿華黑輪更是不到1小時就收到10張。

另外，除了東區發出的抵用券可以全國使用外，北、中、南區都只限當區使用，有攤商表示，建議抵用券不要分區，全國都能通用，否則容易與消費者發生爭執，或者生意一忙，沒有注意發出抵用券飯店的地址，事後才發現收到北區、南區的抵用券，會造成攤商的損失。

逢甲夜市管委會主委凌森耀則指出，夜市抵用券上路首日，很多民眾不清楚這是由旅宿業者發出的，到了夜市向攤商質疑為何別人有抵用券，而他沒有，因此希望政府能繼續宣傳抵用券發放方式及適用範圍。

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