宜蘭領夜市抵用券卻全國通用 攤商跳腳：被當二等公民

2019-09-16 20:24

［記者張議晨／宜蘭報導］行政院國旅獎勵方案加碼發「夜市抵用券」，今天正式上路，抵用券使用縣市分北、中、南區，不能跨區使用，但宜蘭拿到的抵用券，卻可在全國消費，攤商質疑被當「二等公民」，希望中央限制宜花東抵用券僅能在地消費，促進地方經濟；對此，縣府說，會協助攤商持續與中央溝通。

依國旅獎勵方案，民眾在交通部登記的旅宿店消費，除有住宿補助外，每房可再拿夜市抵用券200元，宜蘭適用夜市有東門夜市、羅東夜市、清溝夜市、冬山夜市等處。

抵用券只能在旅宿當地分區使用，如台北市拿到的抵用券，僅能在北區使用，不能跨區。但宜蘭、花蓮、台東、離島拿到的抵用券，不受分區限制，全國都能使用，宜蘭抵用券可到台北市士林夜市使用。

今天夜市補助起跑，但原本期待抵用券帶動「夜市經濟」的宜蘭攤商，卻笑不出來。夜市攤商、東門夜市商圈發展協會理事長王紳佑說，夜市抵用券出發點是為促進地方經濟，但西部縣市使用有分區限制，為何宜蘭沒有？北、中、南拿到的抵用券，不能在宜蘭使用，但宜蘭卻可用在全國，政策上並不公平，根本差別待遇，宜蘭人宛如被當「二等公民」。

羅東鎮夜市商圈徒步區管理協進會理事長張正勳也說，抵用券是好的政策，但事前沒與地方溝通，他上週四開完會，這週就上路實施，向官員建議「在地住宿、在地消費」，卻以「政策已經定案」為由打發，執行過於倉促，完全沒時間準備。

除使用分區挨批外，抵用券樣式全國統一，無分區識別標記，僅能依靠背面旅宿業者戳章，驗明發券地點、區域；張正勳憂心，夜市攤商多半是老人家，若不小心拿到北、中、南區的抵用券，無法向中央核銷，損失要算攤商還是政府？

抵用券核銷約需15個工作天，也被攤商質疑太久；王紳佑說，樂見抵用券促進消費，但上路後應「滾動式檢討」，逐步改正不足地方，否則失去政策美意。

對此，縣府工商旅遊處長李東儒說，抵用券上路前，已向中央提出建議，但政策已經定案，未獲得正面回應，未來會持續爭取。

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