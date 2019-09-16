夜市抵用券200元 桃園4夜市、逾1100餘家攤販可使用

2019-09-16 19:37

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕經濟部配合行政院擴大秋冬國旅獎勵方案，加碼推出「夜市抵用券200元」於今天上路，桃園市政府經濟發展局表示，桃園市參加秋冬國旅獎勵案飯店共169家，民眾取得夜市抵用券後可至桃園觀光夜市、中壢觀光夜市、八德興仁花園夜市及龍潭觀光夜市等4夜市、逾1100餘家張貼「歡迎使用夜市抵用券」貼紙圖示的攤位使用，邀請民眾逗陣來桃園迺夜市。

桃市府經發局表示，此次秋冬國旅獎勵方案鎖定本國籍的自由行旅客，民眾只要有在交通部登記的旅宿店消費，參加旅宿店查詢網址：https://fallwintertour.tbroc.gov.tw/，並於台灣旅宿網上傳身分證明文件，除住宿享1000元折抵，每房還可拿到200元夜市抵用劵，每張面額50元，每房發放4張，每一身分證限領取一次，抵用劵背面需有發劵旅宿業蓋店章始生效，且不得換現、不找零，使用期間即日起至12月31日止。

桃市府經發局指出，夜市抵用券使用地區分為北區包括基隆市、台北市、新北市、桃園市及新竹縣市；中區包括苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣及雲林縣；南區包括嘉義縣市、台南市、高雄市及屏東縣，夜市抵用券不可跨區域使用，但宜蘭縣、花蓮縣、台東縣及離島縣市旅遊則不予限制。全台適用的夜市名單可在FB粉絲專頁搜尋「台灣夜市go」，或掃瞄抵用劵正面左下方的QR code查詢。

桃市府經發局介紹，位於桃園區北埔路及正康二街內的桃園觀光夜市約有300多攤，每日下午4點至晚上11點營業，美食攤以北埔路為主，正康、中正二街則以百貨服飾居多；位於中壢區新明路上的中壢觀光夜市有473攤，每日下午5點至翌日凌晨1點營業，夜市內美食、百貨齊全，並推動無煙（菸）、無塑夜市，只要有油炸類的攤商都全面使用靜電油煙處理設備。

桃市府經發局表示，位於八德區長興路46號的八德興仁花園夜市約有300攤，營業時間為每週二、五、六、日下午5點至翌日凌晨1點，分為A區美食天地及B區歡樂王國，夜市內網羅全台特色平價美食小吃，還有多樣化的遊戲攤位；位於龍潭區中豐路旁（潛龍國小隔壁）的龍潭觀光夜市，每週六、日下午5點至翌日凌晨零點營業，夜市內引進多樣化的異國美食及創意料理 ，並設有遊戲攤位。

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