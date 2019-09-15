高雄推動有機產業鏈 拚5年成長至1300公頃

2019-09-15 22:57

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市農業局今表示，今年主打有機產業鏈，以全台最大有機農場永齡農場、甲仙地區農會有機青梅暨加工產業鏈及美濃里山綠網為3大發展軸心，加上石安畜牧場，要讓有機、友善農耕面積從現有1000公頃，5年成長至1300公頃，成為有機安全的健康城市。

市府農業局發展安全農業，建立「高雄首選」品牌，101年起推動產銷履歷驗證，今年上半年產銷履歷戶數達1392戶，生產有機水果面積有595公頃，均是全台第一，今年以全台最大有機農場永齡農場、甲仙農會有機青梅暨加工產業鏈，及美濃里山綠網為3大發展軸心。

尤以永齡農場55公頃作為有機發展基地，有112棟物聯網智能管控溫室，建立300種有機蔬果生產技術，並持續輔導有機農業體驗及食農教育等多元發展，讓有機結合智慧農業與生活，辦理有機生態導覽、每月主題式食農教育課程。

高雄山區擁有全台最大1400公頃青梅產區，其中有機青梅面積成長至403公頃，甲仙農會建立有機青梅暨有機加工產業鏈，開發有機梅精等、代工有機鳳梨乾，朝向觀光工廠邁進；石安牧場符合農委會訂定「雞蛋友善生產系統定義及指南」，取得台灣農業標準學會友善認證，是友善飼養畜牧場及畜產品示範場域。

農業局與美濃農友共同維護美濃環境，共調查到鳥類、爬蟲類各59種，兩棲類14種、蝶類45種、蜻蜓42種，登錄至「生物多樣性資料庫」，目前已有9戶農戶通過綠色保育標章認證，近5公頃農地營造野生動物宜居棲地通過認證，因保育彩鷸、朱鸝、黑翅鳶、灰面鷲、小雨蛙獲得認證。

農業局表示，今年除了以訂單導向的生產模式，推動高雄好有機、農民有通路、市民好生活3大方案，讓有機農戶安心生產，5年成長至1300公頃的有機及友善農耕面積；市民經由一日農夫、綠色友善餐廳享受有機，讓有機走入市民生活。

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