有機青年論壇將開跑 全球有機農齊聚台灣交流

2019-03-20 23:36

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府農業局承辦第四屆亞洲有機青年論壇，今天公布第二波錄取名單，共有10名應試者入選成為台灣代表學員，兩波面試總計25名台灣代表將與22名國際學員，共同參與3月26日至3月31日、為期6天的第四屆亞洲有機青年論壇。

農業局表示，亞洲有機青年論壇國際研討會，另提供200個名額供一般民眾報名的，現已額滿，將再次確認報名民眾的出席狀況後，於3月22日在綠活館粉絲頁頁面https://zh-tw.facebook.com/greenlivinghouse/公告候補名額與辦法。

農業局表示，不少應試者擁有豐厚國外求學背景及工作經歷，如為高雄市型農，且也是新北有機營養午餐供菜農友的林欣樺，原從事招商工作，因丈夫對於有機的喜愛，毅然決然放棄工作成為農夫，在長輩留下的傳統芽菜基礎上，轉作有機，成功打出有機芽菜品牌；來自新竹的劉奕，則是受到父母對環境友善的影響，與父母共同經營鴨間稻農場，運用鴨子走動雜草不易長成，及農業害蟲福壽螺能成為鴨子食物來源的特性，讓農場成為生物與環境和諧最直接的寫照。除了務農，他也以食農教師身分，將自家農場化為教學場域，帶領學生從教室走入農田，以行動實踐食農教育的精神。

農業局表示，相關議程與講者名單請上活動網站：https://toaf.kktix.cc/events/4thifoamasia查詢，或洽亞青有機論壇辦公室02-29647950。

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