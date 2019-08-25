發現幸福味！ 海歸青農3兄弟打造零廢棄物循環農場

2019-08-25 23:31

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區中庄調整池旁的「香草野園有機農場」，原址原是一片閒置的荒地，海歸青農林詹翊、林詹崙、林詹梃三兄弟的父親14年前回鄉曾嘗試瓜類的作物，接著園藝茶花、果樹，但成效不佳；10年前，三兄弟決定接手，老大負責農業栽種技術、老二為園區命名並用心研發手作品、老三協助整合及園區規劃親手建置，以及父母從旁全力支持與協助，試著從傳統的種植觀念，轉型生態種植並嘗試經營有機休閒農場。

香草野園地處大溪韭菜專區，韭菜，是一個重肥、重農藥的農作物，分為36歲、35歲和25歲的林詹翊、林詹崙、林詹梃三兄弟，剛開始務農也嘗試種許多不同品種的作物，但幾乎每樣都失敗，大都是嚴重的蟲害。直到後來找到關於生態防治的資訊，在嘗試一些香草植物，後來發現成效不錯，於是開始大量種植不同品種的香草類植物，因而取名為香草野園。

這幾年，三兄弟將專業結合，把農業、養殖、飼養，產品包裝等結合在一起，在農場內利用養魚的肥水，培養益生菌，再將肥水灌溉於農作物，農作物的剩菜葉，再用來餵雞，他們希望農場可以成為一個完整的循環農場，達到零廢棄物，成為行政院農委會辦理青農觀摩的示範農場。

畢業於屏東科大，曾經在印尼、澳洲遊學4年的林詹翊，10年前因母親生病，從國外離職回來，成了海歸青農，為了兼顧家庭，他回到這塊原本是阿公耕種的農地，回首最艱辛的路程，初期找不到工人，想要量產、通路也不好找，他一步一步將海外累積管理經驗，實踐在有機農園，以友善環境自然農法、生態循環漁法等，經營農園、魚蝦養殖，成功將自家培育的香草、食用花卉、蔬果等作物與魚蝦等水產，打入北台灣餐飲市場，獲得許多大廚一致好評，更受到中華航空的青睞，採購作為機上餐點的食材。

來到香草野園，只要挑對季節，不用特地出國便能親眼目睹，品嘗平日在台灣不易見到，羽衣甘藍、黑丸日本茄、朝鮮薊等稀有蔬菜品種，這些都是香草野園克服環境、氣候等差異，成功栽種的心血結晶。

林詹翊說，市場上的菜種，像是高麗菜、青江菜這種比較普通的菜種，以往高麗菜大跌的時候，菜農都會餓肚子；他選擇種一些特殊的蔬菜，因為產品多樣化，可取代性強、應變能力也比較好，「今天高麗菜不好我有雞蛋，今天稻米不好我有玉米，今天大豆不好的時候我有蝦子」，讓農場保有不可取代的競爭力！

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