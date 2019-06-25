2坪迷你網室種雙瓜 嘉市社大自然農法分享班慶豐收

2019-06-25 14:02

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市社區大學開辦「自然農法分享班」指導老師張山蔚、胡安慶帶領學員在兩坪大的迷你小網室同時種植小黃瓜及洋香瓜，採無化肥及無農藥的自然農法栽培，2個半月後竟長出232條小黃瓜及8顆洋香瓜，讓學員驚喜連連，今天上午，春季班學員採收有機蔬果料理數十道美味菜餚，歡喜辦桌慶豐收。

社大自然農法分享班開班迄今14年，學員人至今達125人，來自於各行各業，多數為退休族群，在張山蔚、胡安慶兩位老師教導無農藥無化肥栽種方式下，互相切磋、交流種菜經驗，在農園中樂活耕種，實踐「自己吃的蔬果自己種」的有機農夫夢想。

張山蔚說，今年自然農法分享班特別成立「一線天小組」， 專責照顧約兩坪大的網室，網室裡面的右邊種了9棵順燕小黃瓜，左邊種了6棵美華洋香瓜，4月3日面積種植小黃瓜後，5月10日開第一朵花隨即結果，到6月18日已收穫232條瓜，洋香瓜也已有8顆掛果。

張山蔚表示，順燕小黃瓜由農友種苗公司出品， 耐熱、幾乎只開雌花，然後直接成果，屬單性結果，不需蜜蜂授粉、人工授粉，每一節可結3條瓜，產能高，很適合種在網室，如此可防止蜜蜂叮咬，也不需套袋，如此可節省人力，又有很大的收穫，也很適合在家裡栽種。

今天上午，春季班100多位學員利用上課最後一天，將種植的有機蔬果及飼養的有機雞，料理絲瓜炒腰果、香煎南瓜粿、辣黃瓜脆筍片涼拌、南瓜紅豆粥等多道美味料理，歡喜慶豐收，也慰勞連月來的辛勞。

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