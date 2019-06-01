友善農法栽培芒果 他們14年努力種出「三贏」果實

2019-06-01 08:36

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕最近正是屏東枋寮、枋山愛文芒果產季，由於芒果在抗菌、除草、採收大多依賴慣行農法，「綠農的家」創辦人洪輝祥14年前與枋寮鄉林俊達、林俊吉兄弟合作自然農法，過程雖艱辛，但近年產量已經和慣行農法相當，達到友善環境的「三贏」目標。

「所謂『三贏』就是提高農民收益（農安）、給消費者最好的水果（食安），並以草生栽培守護國土（國安）。」洪輝祥說，農藥零檢出的愛文芒果透過行銷，價格比慣行農法略高且每年回流客源穩定，希望透過這樣例子鼓勵更多農友轉型為不用殺草劑、催熟劑的草生栽植自然農法。

自然農法的魅力，林俊達也首次由消費者自己選擇熟度夠的芒果，自行在樹上解下紙袋，而不是直接採收，他也透露，自然熟的芒果生命力豐富，蒂頭與果實牢牢連繫著，甚至能夠在樹上切下一半而不掉落，微酸中甜度還能達到18度，如果是用催熟劑，可能輕碰就落果。

長期推廣自然農法的洪輝祥表示，亞熱帶的台灣雜草生命力旺盛，農民在除草時貪圖便利快速，長期對土地、作物甚至農民本身都是傷害，為了搶早收使用的催花、催熟等藥劑，雖然在法規上符合規定，但對農民及消費者都不見得安心，轉型「三贏」農法才是友善台灣土地可長可久的最佳方式。

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