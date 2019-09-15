鳳山4里串聯2千人中秋大會烤 騎警隊、藝人助勢

2019-09-15 20:12

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山北門、忠義等4里今年首度串聯中秋大會烤，2000多人齊聚烤肉創紀錄，北門里今年改用瓦斯爐空氣好，更請來市警局騎警隊助陣，民眾搶拍合照，其餘3里首辦烤肉，藝人翁立友穿梭各里，串門子與民眾同樂，場面熱鬧滾滾。

鳳山鎮北里長趙志成、忠義里長李朝清、武松里長戴惠敏，去年在北門里長謝秀霞協助下，3人當選新任里長，由於4人感情好，今年首度4里大串聯，舉辦中秋大會烤，吸引2000多人參加。

值得一提的是，忠義里今年開里53年，首辦中秋烤肉活動，里長李朝清邀請弱勢家庭共襄盛舉，現場準備1隻110斤的超大黑毛豬肉，提供里民享用烤肉大餐，還舉辦摸彩活動，獎品精彩豐富，最大獎是液晶電視，民眾有得吃、也有得拿，笑得合不攏嘴。

北門里今年響應環保，不使用木炭烤肉，避免空氣不好，由里長謝秀霞租借瓦斯爐，提供給里民烤肉使用，不怕煙燻PM2.5、天氣太熱會受不了，大家齊聚聊天，享受好空氣，感情交流更濃。

今年更首度邀請市警局騎警隊助勢，民眾看到帥警騎馬，搶拍合照、打卡留念，還有肚皮舞、爵士舞等表演，民眾一邊聽歌、一邊烤肉，還能抽獎試手氣，幾乎人人有獎，場面熱鬧滾滾。

里長謝秀霞表示，中秋烤肉才像過中秋節，大家準備豐富食材，一起烤肉、賞月，享受團圓的樂趣，開心「逗」熱鬧。

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