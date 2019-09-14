辣妹露「雪乳」蹲路邊烤肉 邪惡視角網暴動！本尊神到了

2019-09-14 21:06

〔即時新聞／綜合報導〕中秋假期烤肉眼睛還能吃冰淇淋！有網友在臉書分享一名妹子穿著低胸洋裝、大露「雪乳」蹲在路邊烤肉的照片，邪惡視角讓他直呼狂噴鼻血，也笑說妹子如此認真烤的東西一定很好吃。沒多久就有網友神出照片中的妹子，是一名網紅名叫陳幽。

一名網友13日在臉書「爆廢公社二館」分享一張辣妹認真烤肉照，照片中可看見，該名辣妹身穿低胸露肩一字領黑色上衣，一手拿夾子、一手拿筷子蹲在路邊專心烤著吐司，而鏡頭由上往下俯拍讓辣妹豐滿的雪白「長輩」呼之欲出，原PO見狀也害羞直呼，「在這麼認真的態度下～烤出來的東西想必一定是色香味俱全」、「先不說了我擦一下鼻血」、「想去廁所一趟」。

照片曝光也引發網友暴動，紛紛留言「惡魔角度」、「我一直沒把重點放在烤爐上」、「這樣烤肉太犯規啦」、「烤肉就是要找這種烤友」、「好胸好胸」、「滿滿的誠意」。

事後也有網友神出這名辣妹的身分，是一名網紅、JKF女郎陳幽，平時她就常在臉書PO出自己性感可愛的美照。對於自己中秋烤肉照受到網友喜歡，她也在臉書笑說，「我朋友剛剛說，我的胸有名字了，它叫『明月』，我真的快笑死哈哈」。

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