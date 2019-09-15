09/15 各報重點新聞一覽

2019-09-15 07:10

自由時報

滿意度墊底 竟推前任// 林佳龍、陳菊轟韓撒謊

天下雜誌十日公布「二○一九年縣市首長施政滿意度調查」，高雄市長韓國瑜墊底，台中市長盧秀燕倒數第二名。韓國瑜昨與盧秀燕合體時辯稱民調是用二○一八年的資料，當時他們只當七天的市長，還把施政不佳全推給前任市長。前台中市長、交通部長林佳龍怒問「為什麼要撒謊？」前高雄市長、總統府秘書長陳菊也透過辦公室說，韓持續欺騙大眾，令人無法接受。

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國銀賺很大 新南向全年可破百億

政府積極拓展新南向政策，在銀行業方面已獲得具體成效！根據金管會統計，今年前六個月國銀在新南向獲利達六十六．四億元，不僅創下史上同期最高，也大幅「超車」領先在中國與美國的獲利。此外，新南向今年全年獲利也可望突破百億元大關。

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600萬國人估有脂肪肝

很多人都有聽到周邊親友聊到被脂肪肝纏身的經驗，根據衛福部健保署統計，近三年主、次診斷脂肪肝從十四．二萬人成長至十六．八萬人，三年成長近兩成，但以流行病學研究盛行率推估，潛在與確診人數恐上看六百萬。中秋烤肉配含糖飲料再來塊月餅，堪稱「脂肪肝套餐」，專家提醒，吃油得油，吃糖也會得油，節後要注意控制飲食，以遠離脂肪肝。

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聯合報

「拜廟」交火 韓強攻中台灣 與蔡隔空互批

藍綠拚搏總統大選，昨天隔空交火。國民黨總統參選人韓國瑜昨天強攻中台灣，十三個半小時狂掃大台中廿一座宮廟，還有兩處隱藏版行程，除與台中市長盧秀燕「禿燕合體」外，也砲火猛烈批蔡英文總統「去拜廟都沒有人」。人在嘉義的蔡英文聞訊，隔空反嗆：「他大概沒有參加過我的拜廟吧！」

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六氟化硫 暖化威力驚人

南美亞馬遜和印尼雨林大火延燒一個多月引發全球關注，遏阻溫室氣體二氧化碳增加的努力面臨考驗。但除了二氧化碳，還有另一個破壞力更強的溫室氣體「六氟化硫」（ＳＦ６），被廣泛用於電力設備，甚至連綠能也離不開它，是電力業的「骯髒祕密」。

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中國時報

藍軍發動 一人退黨千人入黨

鴻海創辦人郭台銘選在中秋節前一天退黨，引爆藍軍紛至沓來的罵名噓聲，中常委姚江臨表示，郭點燃藍軍支持者情緒性反應，促使一股反作用力興起，目前有黨代表發起「一人退黨、千人入黨」行動，積極藉個別系統串聯，要送暖給國民黨總統參選人韓國瑜。

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兒童瘟神復活 全球麻疹大爆發

對很多台灣民眾而言，麻疹是個聽過但沒看過的疾病，畢竟多數人小時候都打過疫苗，現在很少聽到有人罹患這種疾病。然而，近來美國、菲律賓、日本、加拿大等國相繼爆發麻疹疫情，原因並非疫苗失效，而是越來越多人因不信任疫苗，故意選擇不打疫苗，造成群體免疫力下降。

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