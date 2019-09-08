09/08 各報重點新聞一覽

2019-09-08 07:09

自由時報

美最新研究：無糖未必好 碳酸飲料 零卡更要命

以為零卡碳酸飲料無熱量比較健康，就可以替代一般含糖汽水？最新研究呼籲您趕緊停止這個習慣，因零卡軟性飲料若添加人工甜味劑，較易引發循環系統疾病致死，早死風險比不喝無糖飲料者高二十六％。相較於含糖飲料造成消化系統疾病致命，使用代糖的健怡可樂甚至比一般可口可樂更要命。

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金門衛生局長 醉打急診醫 縣府稱不姑息 明開考績會處理

衛生福利部金門醫院急診室前晚發生衛生局長「推擊」急診室醫生的離譜事件；衛生局長王漢志疑酒醉，認為急診醫師未積極為他的兄長救治，對醫師動粗還在急診室吵鬧。金門縣政府昨晚強調「零容忍、不姑息」，週一上班會盡快召開考績委員會處理，縣府秘書長陳朝金表示，「王局長應會知所進退」。

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超級豪宅 陶朱隱園每坪逾600萬

挑戰全國豪宅最高價的北市信義計畫區「陶朱隱園」，七月出現首戶買賣移轉紀錄，由承耀公司買下七樓，光是擔保債權總額就高達十三．二億元，若以貸款成數五至六成推估，總價約十八億至二十二億元，每坪單價六○○萬至七五○萬元，讓房產業者驚呼「建坪當地坪在賣」。

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聯合報

與日媒會面 郭台銘首度表態：已準備好參選總統

鴻海創辦人郭台銘七日在台北與日本媒體記者會面，日本時事通信社報導，郭台銘談到明年總統大選時說，「持續朝參選方向準備」，表達強烈參選意願。日本產經新聞報導，郭台銘表示已準備好參選總統，很快就會決定是否投入大選。這是郭在七月中旬國民黨內初選失敗後，首度表明參選意願。

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2大困境 偏鄉長照路難行

聯合報系願景工程系列專題「體檢行的正義」，去年探討高齡化社會，偏鄉長者面臨沒車搭的交通困境。一年多來，引起廣大回響，各種偏鄉運輸模式遍地開花。有學者媒合Uber司機，申請長照專車載山區老人就醫復健，卻不敷成本，「載一趟、賠一趟」；許多老人則抱怨資格審核太嚴，專車「看得到卻搭不到」，凸顯偏鄉長照路難行。

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中國時報

安全準備金2022年就用完 400億健保虧損擴大 赤字10年新高

在小英政府狂撒錢拚選舉同時，健保虧損規模卻持續擴大！由於健保費及補充保費費率雙降，自前年起健保當年收支即開始出現不足，預計今年底會擴大到400億元，為近10年單年最大赤字。健保署官員表示，目前雖有安全準備總額支應，但2022年就會用完，也就是說健保費預計2021年就須調漲，根據健保財務精算報告，若依健保會研訂的收支連動機制，健保費率應調升至5.69％。

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傳郭拉攏立委選將 組執政聯盟 國民黨硬起來 違紀殺無赦

暗中備戰總統的鴻海創辦人郭台銘，傳出正在拉攏國民黨立委參選人，醞釀當選後共組執政聯盟；昨天他的發言人更公開向藍營選將喊話「如果有需要，郭台銘願意站台」。面對郭台銘強勢裂解藍營，國民黨中央回嗆，只要郭台銘宣布獨立參選，黨籍立委參選人一旦違紀助選，絕對「殺無赦」，國民黨不怕找不到接替人選。

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