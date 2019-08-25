08/25 各報重點新聞一覽

2019-08-25 07:31

自由時報

川普反擊中國 美調高5500億美元中貨關稅

美中貿易戰再次升級！中國廿三日宣布對七五○億美元美國貨加徵五％至十％關稅後，美國總統川普隨後宣布二五○○億美元中國貨關稅於十月一日由二十五％調高至卅％，原訂九月一日及十二月十五日實施的三千億美元中貨關稅也由十％調高至十五％。

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吸電子煙喪命 美傳首例

美國公共衛生部門官員廿三日宣布，伊利諾州一名不久前才開始抽電子煙的病患，已因罹患無法解釋的嚴重呼吸系統疾病而死亡，為美國境內與使用電子煙有關的死亡首例。由於全美目前在廿多州有近兩百人也都因為使用電子煙而罹患嚴重的呼吸系統疾病，公衛官員正力圖了解這些人的病因，但目前並無任何特定的電子煙產品遭點名與這些病例有關。

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貨車飆速過彎 酒駕撞掃路志工 3死4傷

廿六歲物流貨車司機朱汶珽，昨酒後載女友送貨，不僅開快車，還在桃園市以「傾斜式左轉」危險駕駛手法不減速過彎，整輛車右傾後失控追撞四車及路邊人群，造成兩名正在打掃的環保志工及一名葉姓健走民眾枉死；貨車副駕駛座的朱男女友與另兩名環保志工分受輕重傷。酒測值○．六四的朱男僅輕微擦傷。死者家屬痛心質問：「為什麼還有人酒駕？」

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聯合報

菜價怪象／菜泡爛 還北送…南部翻倍漲

白鹿颱風擦過台灣尾，不影響蔬菜主要供應地雲林、彰化等地，但南部菜價依舊居高不下，比平常高出約一倍。果菜市場表示，菜價短時間恐下不來，預期到九月下旬才會逐步回穩。

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電價若連三凍 學者：苦日子在後頭

台電上半年大虧近三百億元，電價費率審議委員會預計九月中旬召開，據了解，經濟部評估國際油價呈現走跌趨勢，加上電價穩定準備金還有四百多億元，又接近明年總統大選，電價「凍漲」的可能性高，恐創電價首次「連三凍」新紀錄。

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中國時報

香港反送中 再爆警民衝突 觀塘遊行 示威者縱火 民眾眼睛中彈

香港反送中周末接力抗議行動，24日於觀塘發起「燃點香港，全民覺醒」遊行，遊行在入夜前發生警民衝突，部分示威群眾失控，在車道設路障堆物縱火、鋸斷智慧燈桿噴漆、向警方投擲磚頭、燃燒彈，期間也傳出有人在現場遭到疑似警方橡膠子彈射中左眼。晚間7點以後，狀況獲得控制，群眾大致解散。

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韓選情谷底回升 鎖定蔡出擊

國民黨總統參選人韓國瑜近來遭內外夾攻，支持度明顯出現震盪。對此，國民黨選務人士強調，黨中央已完成提名程序，就不可能出現換韓，而且還會提出各種鞏固戰略，提升韓國瑜的選情。首先黨已準備成立「防火牆小組」，將韓所面臨的口水戰，乃至於黑韓的攻擊，進行分流處理，避免再讓韓一人以「來者不拒」的姿態面對所有壓力。

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