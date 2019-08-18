08/18 各報重點新聞一覽

2019-08-18 07:32

自由時報

基本生活費調高至17.5萬 明年減稅 200萬戶受惠

明年報稅又有減稅利多！由於每人可支配所得中位數提高，二○一九年度每人基本生活費將可由十七．一萬元再提高至十七．五萬元，明年五月申報綜所稅即可適用，初估約兩百萬戶受惠；且人口較多的家庭受惠較大，五口之家將可多減除兩萬元，若以稅率十二％計算，明年報稅將可少繳二四○○元。

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中壢雨最酸 好像檸檬汁

去年全台最「酸」的天空在中壢！環保署酸雨監測出爐，去年中壢降雨酸鹼度pH平均值四．六六，酸度猶如番茄汁，去年二月三日降雨酸鹼度pH值三．七九則已接近檸檬汁酸度，還有北部地區降雨酸度偏高，提醒民眾不要淋雨。

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假檢警詐騙 受害金額最高 貿易商挨詐億元

假冒檢警身分犯案的電話詐欺案，是時下受害人數最多的「頭號」詐騙犯行，在台北市經營貿易公司的一對夫妻，最近接到假檢警電話後更慘被騙走一億一百八十七萬餘元，成為我國治安史上假檢警詐騙受害金額最高的個案。台北市警方列為重大刑案偵辦中。

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聯合報

韓國瑜國政團成軍 批蔡執政讓「台灣危險、人民貧窮」

國民黨總統參選人韓國瑜昨天成立「國政顧問團」時表示，「台灣安全、人民有錢」是他的競選主軸，蔡英文總統執政三年半來，卻是讓「台灣危險、人民貧窮」，台灣的情況愈來愈令人擔心，不但台灣民眾憂心，蔡英文更應向綠營支持者交代，執政三年半來，「交出一張什麼樣的成績單？」

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民陣發起「818維園見」 香港今「流水式」集會

繼昨日在中環「守護下一代」及九龍紅磡、土瓜灣「光復紅土」兩場反送中遊行，香港民陣今再掀八一八反修例維多利亞公園大集會高潮。因預期人數眾多，民陣決定舉行「流水式集會」，香港可能再創奇蹟，出現一場最少卅萬、多則以百萬計港人參與的「流水式」大集會。

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中國時報

台北處長酈英傑 接受本報專訪 AIT首表態 歡迎韓訪華府

2020大選，藍綠兩黨候選人就定位，美國在台協會（AIT）台北處長酈英傑接受本報專訪表示，AIT與台灣主要政黨均保持良好關係，與各政黨重要人物都有定期聯繫，國民黨總統提名人韓國瑜若年底前訪問華府，美方表示歡迎。

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美致力完全實現《台灣關係法》

美國川普政府接連通過軍售案，7月甫通過M1A2T戰車軍售案，F-16V軍售案亦已經提交美國會審查。AIT處長酈英傑接受本報專訪強調，川普政府致力「完全實現」《台灣關係法》所有承諾，使台灣獲得足夠數量的防衛物資及技術服務，以維持自衛能力。

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