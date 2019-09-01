09/01 各報重點新聞一覽

2019-09-01 08:22

自由時報

伊拉克女婿勒斃岳父母潛逃 刑事局跨海救回1歲子

伊拉克籍三十一歲男子Ali Hammad Jumaah（阿里．漢馬德．朱姆厄）在台勒斃岳父母，搶走一歲多兒子逃回伊拉克，刑事局展開跨國緝兇及營救男童行動，先於七月間透過伊拉克「庫德自治區」國際刑警，由自治區警方逮捕朱姆厄，再成功安排男童母親蕭女前往當地接兒子，母子昨天傍晚搭機回台（見圖，記者姚介修攝），結束孩子被強行帶離台灣一二五天的驚魂歷程，這也是我方跨海救回男童首例。

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反送中831遊行 衝突加劇 港警射藍水砲 民築火鏈

香港「反送中」抗爭邁入第十三週，警民衝突急速加劇！香港政府總部、香港立法會大樓、灣仔警察總部所在的中環、金鐘、灣仔一帶，八月三十一日上演「水砲車VS燃燒彈攻防戰」。港警下午在政府總部外出動水砲車驅散群眾，並首次在水柱內混入可殘留於衣服和皮膚表面的藍色染劑，以辨識曾在抗爭現場出沒的民眾；部份黑衣示威者則不斷向鎮暴警察丟擲燃燒彈，引燃大量雜物做為路障，一度導致街道上熊熊火焰直竄五層樓高。

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大學申請學習歷程 三成採計科技領域

開學了，十二年國教新課綱上路，今年入學的高一生須建立新課綱首創「學習歷程檔案」，做為升大學個人申請之用。大學招聯會昨天公布「大學參採高中學習歷程項目內容草案」，分為修課紀錄、課程學習成果、多元表現三部分，招聯會強調，學習歷程檔案特色是「重質不重量、綜合評價、校內表現」，絕非要求高中生積點或拚量取勝，預計十一月定案。

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聯合報

國民黨「9月風暴」來襲 整合面臨大挑戰

時序進入九月，國民黨總統參選人韓國瑜選戰策略轉守為攻，但也更面臨詭譎的情勢變化及嚴峻挑戰，鴻海前董事長郭台銘宣布獨立參選總統箭在弦上，支持立法院前院長王金平參選的連署也已衝破廿八萬份，再加上台北市長柯文哲，「郭柯王」一旦正式結盟參選，將對國民黨大選整合及明年藍綠對決，掀起「九月風暴」。

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香港831上街 警民激烈衝突

儘管香港警方反對八三一集會和遊行，昨天仍有數以萬計的香港民眾走上街頭，要求港府回應民間包括「雙真普選」等五大訴求，傍晚爆發激烈警民衝突，警方接連施放催淚彈，水炮車也首度向示威者發射藍液水炮。香港政府發言人昨晚應詢表示，政制發展相關議題極具爭議，必須審慎行事，貿然重啟政改，將會導致社會更加分化。

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中國時報

貿易戰開火 消費產業重傷 新1輪關稅今午開徵

台灣時間9月1日正午，美陸將同步互徵新一輪關稅！美國貿易代表署（USTR）8月30日發布公報，宣布當日起對價值1120億美元的大陸輸美產品加徵15％關稅。而先前大陸亦宣布採取相應報復，同日起對750億美元美國貨加徵5％-10％不等的關稅。美陸對立激化，恐進一步破壞貿易戰談判氣氛。

美國1日起新加徵關稅對象約有3200個品項，其中包括平板電視、智慧型手表、鞋類、服裝、紙尿褲、體育用品、肉類及奶製品等。據華府智庫「彼得森國際經濟研究所」統計，屆時69％大陸輸美消費品將面臨額外關稅，此次美國消費者已難逃新關稅衝擊。

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反送中升溫 港今明癱瘓機場

適逢《人大831決定》5周年，民間人權陣線發起港島遊行被駁後雖取消。但大批群眾昨仍如期走上街頭，並爆發激烈警民衝突。以宗教活動為名發起的「十萬基督徒為香港罪人祈禱大遊行」，則是冒雨遊行，一度癱瘓銅鑼灣交通，禮賓府前遭警阻後於中環散去。號稱擁81.7萬觀眾的YouTuber「大J」也響應舉辦「流動式」粉絲見面會。另有市民發起今、明（2日）「機場交通壓力測試」，機場運作再受考驗。有消息指，機管局計畫屆時減少航班升降，必要時讓機場鐵路停駛。機管局不評論。

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