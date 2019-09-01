09/01 各報重點新聞一覽

自由時報
伊拉克女婿勒斃岳父母潛逃 刑事局跨海救回1歲子
伊拉克籍三十一歲男子Ali Hammad Jumaah（阿里．漢馬德．朱姆厄）在台勒斃岳父母，搶走一歲多兒子逃回伊拉克，刑事局展開跨國緝兇及營救男童行動，先於七月間透過伊拉克「庫德自治區」國際刑警，由自治區警方逮捕朱姆厄，再成功安排男童母親蕭女前往當地接兒子，母子昨天傍晚搭機回台（見圖，記者姚介修攝），結束孩子被強行帶離台灣一二五天的驚魂歷程，這也是我方跨海救回男童首例。
反送中831遊行 衝突加劇 港警射藍水砲 民築火鏈
香港「反送中」抗爭邁入第十三週，警民衝突急速加劇！香港政府總部、香港立法會大樓、灣仔警察總部所在的中環、金鐘、灣仔一帶，八月三十一日上演「水砲車VS燃燒彈攻防戰」。港警下午在政府總部外出動水砲車驅散群眾，並首次在水柱內混入可殘留於衣服和皮膚表面的藍色染劑，以辨識曾在抗爭現場出沒的民眾；部份黑衣示威者則不斷向鎮暴警察丟擲燃燒彈，引燃大量雜物做為路障，一度導致街道上熊熊火焰直竄五層樓高。
大學申請學習歷程 三成採計科技領域
開學了，十二年國教新課綱上路，今年入學的高一生須建立新課綱首創「學習歷程檔案」，做為升大學個人申請之用。大學招聯會昨天公布「大學參採高中學習歷程項目內容草案」，分為修課紀錄、課程學習成果、多元表現三部分，招聯會強調，學習歷程檔案特色是「重質不重量、綜合評價、校內表現」，絕非要求高中生積點或拚量取勝，預計十一月定案。
聯合報
國民黨「9月風暴」來襲 整合面臨大挑戰
時序進入九月，國民黨總統參選人韓國瑜選戰策略轉守為攻，但也更面臨詭譎的情勢變化及嚴峻挑戰，鴻海前董事長郭台銘宣布獨立參選總統箭在弦上，支持立法院前院長王金平參選的連署也已衝破廿八萬份，再加上台北市長柯文哲，「郭柯王」一旦正式結盟參選，將對國民黨大選整合及明年藍綠對決，掀起「九月風暴」。
香港831上街 警民激烈衝突
儘管香港警方反對八三一集會和遊行，昨天仍有數以萬計的香港民眾走上街頭，要求港府回應民間包括「雙真普選」等五大訴求，傍晚爆發激烈警民衝突，警方接連施放催淚彈，水炮車也首度向示威者發射藍液水炮。香港政府發言人昨晚應詢表示，政制發展相關議題極具爭議，必須審慎行事，貿然重啟政改，將會導致社會更加分化。
中國時報
貿易戰開火 消費產業重傷 新1輪關稅今午開徵
台灣時間9月1日正午，美陸將同步互徵新一輪關稅！美國貿易代表署（USTR）8月30日發布公報，宣布當日起對價值1120億美元的大陸輸美產品加徵15％關稅。而先前大陸亦宣布採取相應報復，同日起對750億美元美國貨加徵5％-10％不等的關稅。美陸對立激化，恐進一步破壞貿易戰談判氣氛。
美國1日起新加徵關稅對象約有3200個品項，其中包括平板電視、智慧型手表、鞋類、服裝、紙尿褲、體育用品、肉類及奶製品等。據華府智庫「彼得森國際經濟研究所」統計，屆時69％大陸輸美消費品將面臨額外關稅，此次美國消費者已難逃新關稅衝擊。
反送中升溫 港今明癱瘓機場
適逢《人大831決定》5周年，民間人權陣線發起港島遊行被駁後雖取消。但大批群眾昨仍如期走上街頭，並爆發激烈警民衝突。以宗教活動為名發起的「十萬基督徒為香港罪人祈禱大遊行」，則是冒雨遊行，一度癱瘓銅鑼灣交通，禮賓府前遭警阻後於中環散去。號稱擁81.7萬觀眾的YouTuber「大J」也響應舉辦「流動式」粉絲見面會。另有市民發起今、明（2日）「機場交通壓力測試」，機場運作再受考驗。有消息指，機管局計畫屆時減少航班升降，必要時讓機場鐵路停駛。機管局不評論。
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刑事局國際科幹員陪同士林雙屍案凶嫌妻子與1歲小孩搭土耳其航空，於昨傍晚返回台灣桃園機場。（記者姚介修攝）
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香港警察三十一日首次在水砲車的水柱內混入可殘留於衣服和皮膚表面的藍色染劑，一旦沾上這種染劑，就算多次大力清洗也要幾天才能消除。（美聯社）
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「高中學習歷程項目內容」草案重點