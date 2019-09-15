滿意度墊底 竟推前任// 林佳龍、陳菊轟韓撒謊

2019-09-15

〔記者張菁雅、張瑞楨、張軒哲、蘇金鳳、蘇永耀、王榮祥／綜合報導〕天下雜誌十日公布「二○一九年縣市首長施政滿意度調查」，高雄市長韓國瑜墊底，台中市長盧秀燕倒數第二名。韓國瑜昨與盧秀燕合體時辯稱民調是用二○一八年的資料，當時他們只當七天的市長，還把施政不佳全推給前任市長。前台中市長、交通部長林佳龍怒問「為什麼要撒謊？」前高雄市長、總統府秘書長陳菊也透過辦公室說，韓持續欺騙大眾，令人無法接受。

韓與盧秀燕合體 稱只上任7天扛責

天下民調十日公布後，韓陣營即全推給前任市長，天下雜誌十二日在網站聲明反駁說，年度「縣市長施政滿意度」調查，是以今年七月十八日到八月二十二日民調為準，不會有「用前任來檢視現任者」問題。

不過韓國瑜昨到台中市與盧秀燕合體，到紫微宮、明德宮天聖堂等參拜時繼續辯稱，天下雜誌用的是二○一八年的資料，當時他們只當七天的市長，民進黨立委與市議員日前到高雄市政府向他抗議，「他們頭殼壞去」，應該到總統府向前市長陳菊抗議，也歡迎台中市民進黨的民代到交通部向前市長林佳龍抗議，不該向只幹七天的市長抗議。

天下：今年7月18日到8月22日民調

對於韓國瑜的「七天」說法，林佳龍昨在臉書貼文，第一句就問「你們為什麼要撒謊？」並質問，「我已經卸任台中市長七、八個月，執行的首長滿意度調查也可以算到我，甚至是陳菊秘書長頭上？」

林佳龍痛批韓國瑜、盧秀燕公然對大眾撒謊，企圖欺騙社會，這樣的人如何擔當總統大任？他強調，「不想針對一份民調有過多批評，但是可不可以請兩位市長好好做事，不要撒謊，好嗎？」

陳菊昨先透過辦公室表示，天下評鑑的最後一名，完全是韓國瑜自己的施政成績造成的，韓持續欺騙大眾令人無法接受。她昨晚並po臉書指出，擔任高雄市長初期民調並非前段班，但她和團隊不斷檢討，後來高雄拿了好幾次第一，「我們從來不會推諉責任，更不敢欺瞞社會大眾」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法