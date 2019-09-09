09/09 各報重點新聞一覽

2019-09-09 06:51

自由時報

避貿易戰 鴻海踩煞車 上半年西進0投資

過去幾年台股上市櫃公司資金西進最勇的多是電子股，但隨著美中貿易戰不斷升級，今年上半年換成塑化、水泥等傳產股，尤其台塑集團旗下的台化、台塑及南亞塑膠上半年共匯出逾九十二億元；但西進累積金額最高的鴻海集團，今年卻大踩煞車，去年上半年西進逾五十三億元，今年上半年急降為零，是鴻海投資中國以來首見。

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私校聘兼任教師 教部明年取消補助

私立大專校院過去依專任教師人頭領取教育部補助款，並得採四名兼任折算一名專任獲得補助，因教育部察覺私校多把兼任名額聘至上限，近期決定從一○九年度起取消折算，透過政策工具，引導私校多聘專任，改善大專師資結構，並減少流浪教師。

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向黑韓言論嗆聲 韓︰他奶奶的 恁爸等你

國民黨總統參選人韓國瑜昨晚到新北市舉辦造勢晚會，他改穿白色襯衫表示，因為被黑得太嚴重，故意穿白色衣服回來故鄉新北市。韓並放話說，要讓黑韓產業鏈、拿黑錢的特定媒體、電視名嘴成為全世界的笑柄，他還要求支持者學鹿鼎記裡的韋小寶、康熙，對於黑韓的言論反嗆「他奶奶的」，說到激動處更怒嗆：「放馬過來，恁爸等你！」

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聯合報

聯合報民調／蔡英文、郭台銘、韓國瑜 三強鼎立

二○二○總統大選可能形成三腳督局面。本報最新總統選情調查發現，若鴻海創辦人郭台銘獨立參選，蔡英文總統以三成三支持度暫居領先，郭和國民黨總統參選人韓國瑜支持度分別為二成七及二成六，三強鼎立，差距有限；誰能勝出仍是未定之數。若台北市長柯文哲參選，蔡支持度降至三成一，韓和柯各獲二成八及二成七支持；一成四都不支持或未決定。

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扁刻意踩紅線 募款餐會上台演說

保外就醫的前總統陳水扁昨晚參加台中市九○八台灣國募款餐會，刻意上台違反中監「不上台、不演講、不談及政治，不接受媒體採訪」四不原則，他說自己是踩紅線，是他回家五年後首次上台，就是要獻給台灣國，寧願違反規定。台中監獄副典獄長戴明瑋表示，目前狀況不明，將要求陳水扁說明，釐清狀況。

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中國時報

我國安軍情單位研判 平港亂 不動用解放軍

根據國安單位研判，大陸對香港絕不會動用解放軍。8月底，有2000名解放軍進駐香港，引起外界高度關注，我國安單位認為，這是駐港部隊進行移防，新訓的2000名士兵進港，就有2000位準備退伍或調職的士兵離港，所以駐港總兵力不變，並沒有增加。

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新北造勢 人潮塞爆 吳馬洪同台 35萬人挺韓 嗆韓黑放馬過來

韓陣營首場造勢昨天在新北市三重水漾公園舉辦，吸引約35萬支持者塞爆會場，一掃近期黑韓陰霾。高雄市長韓國瑜重炮痛批蔡英文總統利用香港反送中蹭選票，「香港人流血，蔡英文補血」；他也向「黑韓產業鍊」宣戰，「放馬過來！」

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