09/02 各報重點新聞一覽

2019-09-02 07:01

自由時報

9萬人洗腎創新高…年花健保近450億

健保支出腎病最花錢！衛福部健保署統計，慢性腎臟病再度蟬聯去年使用醫療費用最多的十大疾病首位，共計三十六．四萬人就醫，花費約五一三．七八億元，且國內洗腎更已增達九萬人，創下歷年新高。

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老農津貼明年起調至7550元

老農津貼明年元旦調漲，農委會最新精算出爐，目前每月七二五六元老農津貼，預訂明年一月可調到七五五○元，以請領人數六十萬估算，每月將發四十五．三億、一年約五四三．六億。為建立可長可久老農退休保障，農委會並指出，蔡英文總統更希望是建立農民退休金制度，農委會正積極研議，預計最快明年提案推動修法，期能將老農津貼與國民年金結合，希望農民未來也能有月退金破萬元。

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國民黨動員擋綠能 中彰雲都卡關

近來因雲林縣府撤銷台西綠能專區，導致日商三井住友八億元撤資，整體專區四百億元投資也成泡影。官員透露，綠能規劃遭藍營執政縣市卡關不只雲林，「中彰雲都有案件受影響」，台中港重要風機廠及台電建設，因中市府要求「重大建設」送市長室認可是否需經都市計畫審議，目前建照全卡關；而彰化漁會要求一次付清促協金，縣府又在表定金額外再討論認養營養午餐等加碼回饋，也造成開發商人心惶惶。

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聯合報

郭參選箭在弦上 韓喊話郭「並肩作戰」

鴻海創辦人郭台銘參選總統箭在弦上，競選團隊已整軍備戰，將在中秋節前宣布，國民黨整合恐成殘局。國民黨總統參選人韓國瑜昨向郭台銘喊話「我們還是一個大家庭，希望郭台銘與我一起並肩作戰。」

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香港示威堵塞機場交通、破壞東涌港鐵站

香港反送中抗爭者經過八月卅一日與警方激烈衝突後，昨發動「機場交通壓力」測試，堵塞香港機場交通，機場地鐵一度封閉，部分示威者進入東涌港鐵站破壞，遭防暴警強制驅離再爆衝突。

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中國時報

孫亞夫批民進黨政府 支持香港暴亂 小英製造槍製造炮還射擊大陸

香港反送中示威抗議愈演愈烈，北京再度將矛頭指向民進黨政府。大陸海協會副會長孫亞夫批評，民進黨策動和支持香港暴亂，利用香港攻擊「一國兩制」，批評蔡英文「製造槍、製造炮」，向大陸射擊。而香港反送中示威者昨則在機場附近聚集示威，隨後轉往東涌站抗議，港警雖然立刻展開清場，但仍有部分航班與旅客受影響。

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831無差別暴打 警稱憑專業執法

831反送中遊行爆發激烈警民衝突，尤其港警在地鐵太子站無差別拘捕行動更受到非議。香港警方昨兩度召開記會表示，當晚在西環一帶拘捕11人，加上在太子站拘捕63人，共74人，但港警表明，有激進示威者在破壞旺角站設施後，換衣「喬裝市民」，直言警方是憑專業經驗與適當武力。此外，港警也證實2名員警維園遇襲，「嚴重威脅生命，各自向天開一槍。」

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