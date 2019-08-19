08/19 各報重點新聞一覽

自由時報
小感冒也做電腦斷層 CT、MRI去年13萬件用於輕症
殺雞用牛刀？衛福部健保署最新統計發現，去年醫院電腦斷層（ＣＴ）、磁振造影（ＭＲＩ）等高階設備竟有十三萬件用於感冒、喉嚨痛等初級照護輕症，共九十二家醫院比例過高，甚至有醫院每三件就一件輕症，合理性遭質疑，擔心有濫用問題，健保署已發信請醫院注意。
170萬人 反送中擠爆維園
香港民間人權陣線（民陣）18日在維多利亞公園發起「煞停警黑亂港、落實五大訴求」集會，抗議警方數度濫用武力驅離群眾，並要求港府回應「反送中」訴求。儘管北京當局連番言語恫嚇，甚至調派大批武警進駐深圳，但逾170萬港人仍冒雨挺身而出，創下香港歷來集會人數最高紀錄。
本土登革熱 攻陷台北市
衛福部疾管署昨公布北市今年首例本土登革熱，個案為大安區建安里三十多歲男性，近期無出國史，但有台南、高雄等地活動史，感染源待釐清。專家提醒，八、九月是登革熱疫情高峰，民眾要注意防範。
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聯合報
吳韓會後 周內吳郭會？韓：藍分裂就輸定了
柯郭王三方結盟風聲不斷，國民黨總統參選人韓國瑜呼籲國民黨主席吳敦義出面整合，韓吳昨晚閉門會談，韓向吳表達藍營基層對分裂的焦慮，吳會後表示，他已多次請副主席郝龍斌向鴻海創辦人郭台銘轉達，一周內就會舉辦「吳郭會」，今天就會告知郭確切的會面時間。
前瞻首期預算 實現率僅六成
審計部日前完成「中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算審核報告」，內容檢討前瞻計畫預算實現率僅六成，而其中補助地方政府計畫經費預算實現率亦不佳，僅有五成多，又以桃園市實現率最低。
中國時報
港警以靜制動 首次大遊行未爆流血衝突 反送中流水式集會 和平散場
香港反送中風波未熄，民陣昨在維園舉辦集會，促請港府回應5大訴求。民陣早前預料集會人數眾多，會以「流水式」的方式疏導人潮。入夜後人潮並未散去，部分示威者以雷射筆射向港府總部外牆，並高叫「著火」口號。
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美憂藍綠不過半 台政局不穩
台北市長柯文哲組「台灣民眾黨」劍指立法院席次，近期更試圖拉攏鴻海創辦人郭台銘、立委王金平來個「郭柯王」結盟。不過，藍營知美派學者指出，日前他與美方重要人士接觸時，美方明確表達憂心，若民眾黨拿下逾7席立委席次，將造成藍綠在立院都不過半，恐致國會議事空轉，萬事難決定，造成台灣政局不穩定。
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衛福部健保署最新統計發現，去年醫院電腦斷層（ＣＴ）、磁振造影（ＭＲＩ）等高階設備竟有13萬件用於感冒、喉嚨痛等初級照護輕症。（資料照）
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逾170萬港人冒雨參加「反送中」集會，創下香港歷來集會人數最高紀錄。（法新社）
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衛福部疾管署防疫人員於台北市大安區查核病媒孳生源。（疾管署提供）