08/12 各報重點新聞一覽

2019-08-12 07:14

自由時報

逾千役男出國躲當兵

國防部自一○七年起，不再徵集一年期義務役男，未服役的八十二年次以前役男改服替代役。不過，審計部「一○七年政府審計年報」、「一○六年度中央政府總決算審核報告」揭露，我國七十至七十五年次出境、尚未服役者共一一七四人，且因「兵役法」規範我國役男除役年齡為三十六歲，這批役男屆齡後將形同「免役」，引發公平性質疑。

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我企業總稅負 比韓、港高

基本工資審議委員會本週三登場，預期基本工資將連續第四年調漲，漲幅約三到五％，工商企業界大喊吃不消。根據財政部統計，近十一年勞工保險增幅達一．三倍，主因是基本工資上調及勞保費率提高；對比資誠聯合會計師事務所（PwC）與世界銀行發布「二○一九年全球繳納稅款調查報告」，台灣企業所得稅稅率平均雖低於港、韓，但加上勞工稅費（如健保費、勞保費等）及其他稅捐（如地價稅、房屋稅、牌照稅等）後，總稅率負擔將超越港、韓。

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黏著3C保母…2歲女童近視600度

國內不僅中小學學童近視嚴重，學齡前幼童成眼鏡族也越來越多！有醫師收治指出，一名年僅兩歲的女童，眼睛天天黏著平板電腦，就醫發現竟已是高達六百度的高度近視，造成不可逆的眼部傷害；衛福部調查更發現，幼兒園幼童近視率達六．九％至九％，最高約每十人就有一人近視，甚至不少是入園前就有近視。

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聯合報

育兒保母 收托額鬆綁

準公共化托育政策推動滿周年，但托育政策催生聯盟質疑台灣保母人力老化嚴重，現行法規阻礙新手保母進場，剝奪育兒保母工作權，甚至有保母為保住托育工作中止懷孕。衛福部昨天宣布擬放寬育兒保母收托額度限制，保母孩子滿兩歲並進入幼兒園，可另收日托兩名；若滿五歲並就讀幼兒園，不列入收托額度，讓年輕保母困境得解。

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我艦與共軍2對2 海峽中線打對台

中共海軍日前在東山島與浙江舟山外海舉行演習，事前並且罕見由其國防部官網透露，一度引發外界關注。從去年開始，共軍固定派出一艘巡防艦（大陸稱護衛艦），持續在海峽中線西側來回巡弋，今年起甚至增至兩艘。由於海峽中線距離台灣西海岸最近處不到八十公里，即使對方並無進行特別具敵意動作，仍對我方造成一定威脅。我海軍「海偵」任務也增加為兩艘，與共軍「海巡」嚴陣以待。

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中國時報

綠營本土派出手 重啟蔡賴配！扁與賴神喝茶 動向備受關注

為力保明年贏得總統大選，本土政黨和社團推動成立「守民主護台灣大聯盟」，促成泛綠大團結。台灣社社長張葉森11日透露，本土政黨和社團正全力促成「蔡賴配」，並要求強化副總統職權，讓賴清德擔任副手後也能承擔重任，發揮實質影響力。

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農地環境給付 挨轟政策買票

農委會每年已投入逾80億元直接給付稻作、休耕等對地補貼，日前又表示，基於農業生產具有維護生態、景觀環境及農村文化等附加價值，將對全台80多萬公頃農地全面給予「農業環境基本給付」，如此對地補貼將一舉突破百億元。明年大選在即，前台南縣長蘇煥智痛批政府假借保護農地，行「政策買票」之實。

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