08/05 各報重點新聞一覽

2019-08-05 07:23

自由時報

電動公車補助 拚9月上路 每輛最高333萬元

為加速改善空污，二○三○年公車全面電動化，是政府預定推動的重點政策項目。交通部近日通過「公路公共運輸補助電動大客車作業要點」，部長林佳龍指示目標九月一日上路實施；根據補助要點，甲類（軸距逾四公尺）最高每輛購車補助三三三．八萬元、乙類最高二六○萬元，若電動車運用績效良好，還將核發最高兩百萬元績效補助獎金。

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美血腥槍擊案 一日兩起29死

美國三日至四日在不到二十四小時內，接連發生兩起死傷慘重的槍擊案！其中三日在德州西部大城艾爾帕索（El Paso）的濫射案，造成二十人死亡、二十六人受傷，死傷者中還包括墨西哥人；十三個小時後，俄亥俄州岱頓市（Dayton）也發生大規模槍擊案，凶嫌在不到一分鐘內擊斃九人，另有至少二十七人受傷。這是美國繼上月二十八日加州大蒜節發生三死十三傷慘劇後，再傳重大槍擊案，多名民主黨總統參選人因而重提落實更嚴格的槍枝管制。

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U12少棒賽 擺脫亞軍魔咒 台灣奪冠

台灣隊昨天在U12世界盃棒球賽冠軍戰，成功頂住壓力，在強投陳楷升5局飆5K好投、隊長黃天賜關鍵安打帶動下，以4：0完封日本隊，在滿場近8000名觀眾的見證下，將冠軍盃留在台灣。

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聯合報

搭捷運 暴露PM2.5最高

許多人都認為騎乘機車時，最容易遭受空汙荼毒，接觸的ＰＭ2.5濃度最高，但環保署最新研究推翻了這個論點，捷運竟然位居六大交通方式ＰＭ2.5濃度暴露之首。

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科技課師資 三成學校發愁

十二年國教「一○八課綱」今年八月一日上路，「科技領域」作為新課綱亮點，是教學現場的全新挑戰。聯合報系「願景工程」委託民調發現，三成一國高中面臨科技領域師資培養或招募難題，三成三學校有教室及硬體建置的困擾。

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中國時報

陸再限縮團客 全台旅館賣壓陡升

大陸8月起暫停發放個人簽證，限縮國民來台自由行，9月起也將限制團體旅客配額。旅行公會指出，過去日韓觀光受到大陸制約，兩國均以開放東南亞免簽應對。學者也表示，政府應盡速引進團體免簽證機制、擴大個人便利免簽。

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重大危機 上半年首次負成長！人口死亡交叉 恐提早降臨

人口結構再出現嚴重警訊！我國人口1到6月有8萬8,098人死亡，卻只有8萬5,961人出生，今年上半年死亡人數與新生嬰兒數首度出現交叉，台灣人口自然增加史上首次出現負成長，若下半年趨勢不變，比國發會預期2020年人口自然增加呈負成長，提早一年發生。

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