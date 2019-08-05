美血腥槍擊案 一日兩起29死

2019-08-05

掃射德州商場20死 白人槍手投降

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國三日至四日在不到二十四小時內，接連發生兩起死傷慘重的槍擊案！其中三日在德州西部大城艾爾帕索（El Paso）的濫射案，造成二十人死亡、二十六人受傷，死傷者中還包括墨西哥人；十三個小時後，俄亥俄州岱頓市（Dayton）也發生大規模槍擊案，凶嫌在不到一分鐘內擊斃九人，另有至少二十七人受傷。這是美國繼上月二十八日加州大蒜節發生三死十三傷慘劇後，再傳重大槍擊案，多名民主黨總統參選人因而重提落實更嚴格的槍枝管制。

德州槍擊案發生在當地時間三日上午十時三十九分（台灣時間四日零時三十九分），二十一歲、家住德州艾倫的白人男子庫魯休斯（Patrick Crusius），來到一千多公里外的艾爾帕索西耶羅維斯塔購物中心（Cielo Vista Mall）大開殺戒。監視器畫面顯示，身穿深色Ｔ恤、頭戴隔音耳罩的庫魯休斯，手持攻擊步槍登堂入室。絕大部分受害者是購物中心旁沃爾瑪超市的消費者，由於艾爾帕索距離美國和墨西哥邊境檢查哨僅八公里，死者有三名墨西哥公民，另有六名墨國人受傷。

艾爾帕索警方表示，槍擊現場慘不忍睹；德州州長艾波特（Greg Abbott）則說，這是德州史上死傷慘重的一天，呼籲州民團結。儘管曾傳出有多人犯案，但警方表示，據信槍手只有庫魯休斯一人。庫魯休斯稍後在沃爾瑪超市附近向警方投降，目前還不清楚他的犯案動機；警方正在了解是否與仇恨犯罪有關，並試圖釐清一篇發表於網路論壇、由匿名白人民族主義者撰寫的「大作」，是否出自庫魯休斯之手。撰文者在文中宣稱，要鎖定當地的西班牙裔社區發動攻擊。艾爾帕索有超過八成人口為拉丁裔。

俄州鬧區當街濫射 造成9死27傷

四日凌晨一時許，俄亥俄州岱頓市（Dayton）鬧區一處娛樂場所聚集地，一名持槍凶徒當街開槍濫射，造成至少九人死亡、二十七人受傷，槍手則遭警方當場擊斃。案發地點位於聚集許多夜店、酒吧、餐館等娛樂場所的俄勒岡區（Oregon），凶嫌持長槍向人群多次掃射，身分與犯案動機不明，目前聯邦調查局已加入調查。

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