08/11 各報重點新聞一覽

2019-08-11 07:30

自由時報

美中9月談判 川普︰不談也沒關係

美中貿易談判可能生變！美國總統川普9日在白宮告訴媒體，他還沒準備好和中國達成協議，「會談是否取消，我們到時就知道」、「如果談，那好。如果不談，也沒關係」；對於中國不公平貿易，現在是像我們這樣採取行動的時候了。華爾街擔憂美中貿易戰再升級、可見未來無法很快結束，美股三大指數全收黑。

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手搖飲店被迫政治表態 陸委會批中國分化台灣

針對「手搖飲料店被迫表態」的事件，陸委會昨批評中方不應以政治立場粗暴干預市場正常運作，不但製造分化台灣社會，帶來人民恐懼的惡鬥手法，更影響企業投資合法經營。民進黨也進一步抨擊這是「流氓政權」行為。

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本土派守民主 組護台聯盟

憂心明年總統大選的局勢，台灣之友會總會長黃崑虎昨邀請民進黨、台灣基進、時代力量等泛綠政黨代表及獨派大老辜寬敏、台灣社社長張葉森、北社社長李川信等多位本土社團幹部約40人開會，決定要成立「守民主護台灣大聯盟」，面對中國推動一國兩制台灣方案，要團結保護台灣，力挺本土政權。

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聯合報

韓國瑜今南投造勢 吳敦義：絕不會陣前換將

國民黨總統參選人韓國瑜假日競選第二站今到南投縣。南投是鴻海創辦人郭台銘妻子曾馨瑩的故鄉，在黨內總統初選力挺郭台銘的南投縣長林明溱將全程陪同韓國瑜，營造團結氣勢。針對外界不斷傳出「換韓」之說，據了解，國民黨主席吳敦義已親自向韓幕僚傳達，絕對不會陣前換將。

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新課綱上路 增加選修課恐加劇城鄉差距

十二年國教新課綱本月上路，高中職將減少必修、增加選修課，但是城鄉開課資源懸殊，不少都會區明星高中為新生開了近廿門選修課，師資少的偏鄉離島小校卻開不出幾門課，恐影響偏鄉學生的學習歷程檔案「表現」，師生及家長憂心加劇城鄉差距，強者愈強、弱者愈弱。

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中國時報

邱國正下重手 永和警衛室首波20人調職 私菸案開鍘 少將陳逸夫遭冷凍

總統專機私菸案第一刀開鍘，國安局已經向國防部提出建議回軍任職名單，20名永和警衛室特勤幹部及官員遭調職處分。其中今年7月1日甫晉升少將的永和警衛室外衛主任陳逸夫，調回陸軍司令部擔任委員一職；永和警衛室警情組組長楊文津上校，則是確定調回海軍任職。

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青年最悲慘 每8人1人失業

受畢業旺季影響，根據主計總處最新6月失業率統計顯示，20至24歲青年失業率飆升至12.2％，是6月整體失業率3.74％的3.2倍以上，也是今年首次破12％，等於平均每8名青年人中，就有1人處於失業狀態；即使摒除畢業因素，單看今年前5個月青年失業率，均介於11.7％至11.94％之間，也沒好到哪裏去。

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