本土派守民主 組護台聯盟

2019-08-11

〔記者李欣芳／台北報導〕憂心明年總統大選的局勢，台灣之友會總會長黃崑虎昨邀請民進黨、台灣基進、時代力量等泛綠政黨代表及獨派大老辜寬敏、台灣社社長張葉森、北社社長李川信等多位本土社團幹部約四十人開會，決定要成立「守民主護台灣大聯盟」，面對中國推動一國兩制台灣方案，要團結保護台灣，力挺本土政權。

盼重現百萬牽手氣勢

包括張葉森與黃崑虎等人都提及要支持民進黨本土政權，支持蔡英文總統競選連任，也提到盼未來守民主護台灣大聯盟能舉辦類似二○○四年的二二八百萬人牽手護台灣的運動，感動台灣人民在明年總統大選時出來投票，讓台灣避免走向傾中之路與一國兩制的危險，讓台灣自由民主的生活方式獲得確保。

憂心一國兩制影響台灣

近來香港反送中抗爭，加上中國領導人習近平年初倡議一國兩制台灣方案，引發台灣本土人士的憂心，黃崑虎昨在國賓大飯店邀集泛綠各政黨代表與多個本土社團幹部餐敘，席開四桌，會議進行長達三小時。

與會人士包括民進黨副秘書長郭昆文、台灣基進戰略企劃部主任顏銘緯、時代力量發言人陳志明。本土社團代表除了張葉森、李川信，還包括台教會的賴振昌、南社的翁銘章及代表台灣國家聯盟的周福南等人，台灣制憲基金會執行長林宜正、台灣之友會總會副會長王美琇也出席。

這場籌備會議決定要成立一個大聯盟，名稱為「守民主護台灣大聯盟」，由黃崑虎擔任總召集人、辜寬敏出任榮譽顧問，規劃十一月初正式舉行聯盟成立大會。

籲團結支持本土政權

由於與會人士普遍對台灣局勢感到憂慮，認為台派要更團結，也要讓台灣更團結。黃崑虎也強調明年總統大選，大家要團結在一起，力挺本土政權、支持蔡總統連任。張葉森說，習近平要推動一國兩制，讓他們感受到台灣的危機，因此要更團結，支持本土政權、挺蔡總統連任。

守民主護台灣大聯盟本週將再開會，討論舉辦具體的大型活動，號召台灣人民明年總統大選出來投票。

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