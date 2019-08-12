2019-08-12

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部自一○七年起，不再徵集一年期義務役男，未服役的八十二年次以前役男改服替代役。不過，審計部「一○七年政府審計年報」、「一○六年度中央政府總決算審核報告」揭露，我國七十至七十五年次出境、尚未服役者共一一七四人，且因「兵役法」規範我國役男除役年齡為三十六歲，這批役男屆齡後將形同「免役」，引發公平性質疑。

年滿36歲即除役 公平性被質疑

審計部舉例指出，審計部曾抽查六十七年次至六十九年次共二八二名役齡前出境役男，有十六人役齡後未再返國，卻在屆滿三十六歲之年或除役後，旋即自國外遷入設籍，似有規避兵役義務之嫌。審計部盼行政院通盤檢討並強化法制規範。

對此，內政部役政署副署長沈哲芳表示，役政署密切追查出境且未服役的役齡男子情形，赴外國就學者逾就學最高年齡限制（大學生二十四歲、碩士生二十七歲，博士生最多可延至三十三歲），就會予以催告；而審計部所揭示的未返國服役者，有一部分是自小隨家人出國且未再返國，但除役前仍在列管之列，如有妨害兵役情形者一律依法究辦。

已502人逃過 應速補破網辦

根據役政署提供給審計部的資料顯示，在一○六年底時，尚有一一七四名七十年次至七十五年次的役齡男子，在役齡屆滿前出境且未返國。其中，七十年次出境未服役的役齡男子數為二三六人、七十一年次二六六人、七十二年次一八八人、七十三年次一八二人、七十四年次一五二人、七十五年次一五○人。

「兵役法」第三條規範，役男在屆滿三十六歲之年的十二月三十一日除役。換言之，如這批出境役齡男子皆未返國，七十年次、七十一年次共五○二人已分別在前年、去年除役。

沈哲芳表示，八十二年次以前尚未服役的役男，皆只需服替代役，雖七十、七十一年次尚未服役的男子已逾除役年齡，縱使從國外找回來，恐也已不適合當兵，但任何役齡男子如有妨害兵役行為且調查屬實，一律皆依「妨害兵役治罪條例」移送法辦。

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