170萬人 反送中擠爆維園

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港民間人權陣線（民陣）18日在維多利亞公園發起「煞停警黑亂港、落實五大訴求」集會，抗議警方數度濫用武力驅離群眾，並要求港府回應「反送中」訴求。儘管北京當局連番言語恫嚇，甚至調派大批武警進駐深圳，但逾170萬港人仍冒雨挺身而出，創下香港歷來集會人數最高紀錄。
由於警方反對遊行，民陣採取「流水式集會」方式，將人潮往灣仔、金鐘方向疏導，不少民眾在抵達終點後，又掉頭重回維園，入夜後人潮仍持續湧入，港島街頭盡是「和理非」民眾。
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〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港民間人權陣線（民陣）18日在維多利亞公園發起「煞停警黑亂港、落實五大訴求」集會，抗議警方數度濫用武力驅離群眾，並要求港府回應「反送中」訴求。儘管北京當局連番言語恫嚇，甚至調派大批武警進駐深圳，但逾170萬港人仍冒雨挺身而出，創下香港歷來集會人數最高紀錄。
由於警方反對遊行，民陣採取「流水式集會」方式，將人潮往灣仔、金鐘方向疏導，不少民眾在抵達終點後，又掉頭重回維園，入夜後人潮仍持續湧入，港島街頭盡是「和理非」民眾。
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