08/26 各報重點新聞一覽

2019-08-26 07:30

自由時報

傳銷難做 逾7成賺無錢 僅千分之三年領逾30萬

根據公平會最新調查，到去年底全台從事多層次傳銷事業人數逾三○八萬人，創歷來新高；但從傳銷商領取佣（獎）金統計來看，傳銷事業其實真歹賺！去年有領取佣（獎）金者僅八十三．七萬人，占比二十七％；且其中逾二十八％年領不到萬元，年領超過三十萬元以上者僅一．一六％、九七○九人。若以傳銷事業總人數來推算，一千人中僅約三人可熬出頭！

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防制洗錢 我亞太最佳

亞太防制洗錢組織（ＡＰＧ）八月十八日至二十三日在澳洲坎培拉舉行第二十二屆年會。行政院洗錢防制辦公室昨日表示，今年ＡＰＧ對我國第三輪相互評鑑，我國達到「一般追蹤」成績，各會員國在年會中同意採認對我國的相互評鑑報告，在「技術遵循」部分我國獲得亞太最佳成績。

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港警發射實彈 反送中以來首見

由於「反送中」運動五大訴求未獲香港政府回應，香港網友二十五日在新界的荃灣、葵涌、青衣等區發動遊行和集會，再次爆發嚴重警民衝突。警方向設置路障的群眾發射催淚彈和橡膠子彈，甚至首度出動水砲車和裝甲車，並持左輪手槍向示威者開火！這是反送中抗爭以來首次有員警以實彈向示威者開槍。

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聯合報

無殼蝸牛30年無解 「青世代」成最苦一族

卅年前，房價高漲引爆民怨，一九八九年八月廿六日，上萬人夜宿台北市忠孝東路，吹響台灣居住正義社會運動的號角。無殼蝸牛運動今天屆滿卅年，「住不起」的問題依然無解。從無殼蝸牛運動到巢運，巢運發言人彭揚凱說，卅年來住宅改革始終不敢面對市場的結構性問題，而隨著經濟成長趨緩、薪資凍漲，問題反倒更嚴峻，「青世代」成了最苦的一群。

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川普首度承認 對貿易戰惡化「感到遺憾」

美國總統川普廿五日在法國比亞里茨參加七大工業國（G7）峰會時承認，他有「重新考慮」使美中貿易戰逐步升級的決定。華盛頓郵報說，這是川普首度對美中貿易戰演變成難以擺脫的困境感到遺憾。

不過，白宮發言人史蒂芬妮．葛里向解釋，川普說對美中貿易戰惡化感到遺憾，意思是遺憾沒能把中國商品的關稅提得更高。「總統的回答受到嚴重誤解，他用肯定語答覆，因為他遺憾沒把關稅提得更高。」

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中國時報

有錢他家的事！台中紅黑派挺韓 顏清標酸郭台銘

國民黨台中紅、黑派重量級人物25日齊聚一堂，力挺黨內總統提名人高雄市長韓國瑜，韓國瑜夫人李佳芬到場致意，大甲鎮瀾宮董事長、黑派掌門人顏清標振臂高呼韓國瑜當選，更開了第一槍，炮轟郭台銘，「有人初選輸了不甘願，還在蠢蠢欲動，有錢是他家的事啦！」

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巢運促訂租屋納稅優惠條款

無殼蝸牛運動30周年，世代不公問題持續無解，巢運向藍綠陣營及第三勢力政黨喊話，要求提出住宅政策解方供選民檢視。巢運幹部指出，時下年輕人買不起房，只能租屋安身，但在當前扭曲的租屋市場中，百萬租屋族囿於承租標的為違建或因房東逃漏稅，政府租屋補貼優惠根本看得到吃不到，建議訂定租屋納稅條款，在2、3年期限內釋出合法空屋出租，比照自用住宅課稅，引導逾86萬空屋，特別是六都的54萬空屋流入租屋市場。

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解密傳銷產業

行政院洗錢防制辦公室昨日表示，今年ＡＰＧ對我國第三輪相互評鑑，我國達到「一般追蹤」成績。（資料照）

香港網友25日在新界荃灣、葵涌、青衣等區發動遊行和集會，警方首度出動水砲車和裝甲車，並向示威者舉槍開火！這是反送中抗爭以來，首次有員警以實彈向示威者開槍。（路透）

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