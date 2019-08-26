防制洗錢 我亞太最佳

2019-08-26

會員國互評 調升台灣評鑑等級

〔記者陳鈺馥、呂伊萱／台北報導〕亞太防制洗錢組織（ＡＰＧ）八月十八日至二十三日在澳洲坎培拉舉行第二十二屆年會。行政院洗錢防制辦公室昨日表示，今年ＡＰＧ對我國第三輪相互評鑑，我國達到「一般追蹤」成績，各會員國在年會中同意採認對我國的相互評鑑報告，在「技術遵循」部分我國獲得亞太最佳成績。

升級為最佳「一般追蹤」等級

外交部也說明，這次年會共有來自亞太地區四十一個司法管轄體會員參加。我國的第三輪相互評鑑報告在會中經全體會員討論，獲十多個會員發言支持，會中並一致通過採認，將我評鑑結果列為最佳的「一般追蹤」等級，這使我國從二○一一年受評的「加強追蹤」提升至最高「一般追蹤」等級，顯示我國政府及民間各界近年來協力推動洗錢防制獲得ＡＰＧ的高度肯定。

洗錢防制辦公室指出，ＡＰＧ年會我國在十一個效能遵循項目中，共計「風險、政策與協調；國際合作；洗錢及資恐金融情報；沒收；資恐調查與起訴；資恐防制措施與目標性金融制裁；資助武擴之目標性金融制裁」七個項目，達到實質上相當有效（substantial）。

在四十個法令遵循項目中，達到大致遵循以上者計有三十六個，平均標準值為三十三個以上，因此對我國評鑑結果列為「一般追蹤」等級，優於二○一一年的「加強追蹤」等級。

洗防辦表示，特別是在「技術遵循」部分，有三項在大會獲壓倒性支持，順利由初評的「部分遵循」升等為「大部分遵循」，為亞太地區會員國的最佳成績，評鑑結果仍須經ＡＰＧ的法定程序做最終確認。

未來每兩年才需接受一次評鑑

依據ＡＰＧ第三輪相互評鑑程序，評鑑結果分成「一般追蹤」、「加強追蹤」、「加速加強追蹤」及「不合作名單」，目前在ＡＰＧ四十一個會員國中，僅澳門、印尼、香港、庫克群島達到與我國相同的「一般追蹤」成績。

政院官員表示，這次台灣獲得亞太會員國最佳成績的「一般追蹤」等級，比以往評鑑結果進步，未來每兩年才需接受一次評鑑，不必一年評鑑一次，最終評鑑結果將於六週後出爐，台灣可望進入第一級「一般追蹤」名單會員。

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