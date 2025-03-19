告別低溫！明起一路回暖7天 迎陽光露臉好天氣

一週溫度趨勢。（圖為中央氣象暑提供）

2025/03/19 18:46

〔記者林志怡／台北報導〕今日受到強烈大陸冷氣團影響，各地普遍低溫，中央氣象署指出，明日清晨各地仍有10度以下低溫，但白天起各地氣溫就會逐漸回暖，可至20度或以上，且接下來一路回暖至下週三，屆時各地白天氣溫可接近30度，且都是多雲到晴的好天氣。

中央氣象署預報員劉沛滕說明，明日清晨仍受到強烈大陸冷氣團影響，且有輻射冷卻作用，各地清晨感受寒冷，有10度以下氣溫發生的機率，且新竹及苗栗局部地區有6度以下氣溫。

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不過，劉沛滕指出，明天白天起，隨著強烈大陸冷氣團減弱，白天氣溫逐漸回升，北台灣可達19至20度，中南部約23至25度，東部地區也有20度出頭，但入夜後氣溫還會快速降低，各地日夜溫差大。

劉沛滕說，接下來白天氣溫將逐日回升，每天回暖1至3度不等，週末北部、東半部氣溫可達23至25度，中南部約25至27度，下週一至週三則恢復至溫暖至偏熱的水準，北部地區白天氣溫28度左右，中南部約30度，下週四雖可能有東北風影響，但目前不確定性大。

此外，劉沛滕表示，明天至週六前台灣都受到乾冷空氣影響，僅花東、恆春半島有零星雨，下週日至下週二將更加乾燥，各地都是晴到多雲的好天氣，但日夜溫差大，下週三將再有東南風帶來水氣，造成台東、恆春半島有雨。

今夜明晨低溫提醒。（圖為中央氣象暑提供）

今日清晨低溫分布。（圖為中央氣象暑提供）

未來降雨趨勢。（圖為中央氣象暑提供）

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