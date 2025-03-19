近千人庭外聲援「剴剴」怒嗆保母 法官說話了

剴剴案開庭，民眾手持白菊花聚集台北地院外聲援。（記者陳志曲攝）

2025/03/19 17:58

〔記者張文川／台北報導〕台北市文山區保母劉彩萱、劉若琳姊妹前年涉虐死1歲男童「剴剴」，去年4月被依凌虐幼童致死罪嫌起訴，台北地院合議庭今天下午提訊劉氏姊妹進行最後一次準備程序庭，確認審理計劃，場外聚集近名人示威，手持白菊花高呼「惡魔保母不得假釋」口號，聲音之大連審判庭內都聽得到。

審判長林鈺珍於庭末特地表示，雖然感謝民眾關心本案，也未拿出道具影響法庭秩序，3位職業法官和未來選任的國民法官，會秉持客觀公正審理，慎重審判，也提醒旁聽民眾今後勿攜帶標語、布幅等道具，或穿著相關服飾進入法庭，避免影響國民法官公正客觀審判的空間。庭訊開始時，林鈺珍也請旁聽民眾配合，法庭內不要喧譁、拍手或攻擊律師及被告。

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法官今天與檢、辯確認審理計劃，排定4月21日選任國民法官，自4月22日開審到5月7日辯論終結，期間扣除例假日及51勞動節，正常上班日連續全日開庭12天，預留5月8日預備庭，審理期間再行決定於5月9日、12日或13日之間，擇日評議、宣判。

4月23日到28日分別訊問4名證人，包括2名前保母、目擊者外籍女幫傭，以及劉彩萱的一名家人。其中最關鍵的女外傭排定4月23日作證，檢方認為她先前與劉氏姊妹是僱傭關係，心理上對2女頗為恐懼，希望不要讓她當庭接受詰問，而是在不同的空間受訊，但劉若琳的律師主張，該名證人現已不受僱於劉姓姊妹，她作證時只須隔離旁聽者（不開放旁聽）即可。合議庭表示待評議後決定詰問形式。

今天庭訊時間約70分鐘結束，準備程序終結，劉彩萱姊妹下午3點58分被押解上囚車還押，囚車開出法院時，夾道群眾情緒激動，對著囚車內的保母姊妹高聲咒罵，還有人朝車丟擲白菊花、海報等物品，幸未防礙囚車行進。

北院寶慶院區國民法庭外中午起陸續有民眾聚集，人數最多時高達近千人，塞滿一小段長沙街道路，幾乎人手一朵白色菊花，高舉「虐童零容忍，重刑才有用」、「虐童致死，唯一死刑」、「受虐童無聲，社會不能無視」等各式自製手寫標語，要為剴剴討公道，也盼立院修法加重虐童刑罰。

轄區警中正一分局見民眾人數眾多，一度緊急封路，限制車禍輛進入桃源街與延北路之間的寶慶街路段，群眾對凶手雖氣憤且同仇敵愾，但並無脫序行為，下午4點人潮隨著劉姓姊妹還押而散去。

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保母劉彩萱訊後還押。（記者塗建榮攝）

民眾高舉「虐童致死唯一死刑」標語。（記者陳志曲攝）

民眾手持白菊花悼念剴剴。（記者陳志曲攝）

民眾手持白菊花、各式標語悼念、聲援剴剴。（記者陳志曲攝）

台北地院人數最多時高達近千人。（記者陳志曲攝）

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