諾貝爾和平獎得主訪台 籲我加強發展再生能源

2019-09-11 19:45

〔記者簡惠茹／台北報導〕諾貝爾和平獎得主、德國氣候變遷專家宣胡博今天到中研院演講，他表示，德國近年致力於減少核能和煤電，再生能源比例已超過3成，台灣應多發展再生能源。

中央研究院永續科學中心、環境變遷研究中心與國家災害防救科技中心今天共同舉辦「氣候變遷與能源轉型」研討會，邀請曾獲得諾貝爾和平獎的德國氣候變遷學者宣胡博（Hans Joachim Schellnhuber）與會，宣胡博在會中表示，氣候變遷情況持續加劇中，許多自然系統已逼近臨界點，人類社會的巨幅轉型是唯一解答。

中研院廖俊智院長致詞時表示，現在處於氣候變遷的轉捩點，台灣的研究人員有責任提供相關的科研成果與評估，我們必須堅定地持續朝向碳中和目標努力邁進。

宣胡博強調，全球各地的生態系統，如格陵蘭冰原、亞馬遜森林都快到達各自不可逆轉的臨界點，若不採取更積極的挽救措施，將面臨更迅速且激烈的氣候變遷。

面段能源轉型台灣可以著力之處，宣胡博認為，能源轉型的方法有很多，其中「創新」即是台灣可以發揮的部分，例如比起鋼筋水泥建築，木造建築能減少約四分之三的碳排放量，如何能在現代社會中落實，仍須創新思維與方案。

宣胡博表示，台灣應盡量發展再生能源，減少燃煤發電廠及核能使用，德國近年致力於減少核能和楳電，去年德國再生能源已達34.3%，相信台灣也可做到，德國和台灣更可以密切合作。

宣胡博教授是德國波茨坦氣候影響研究所PIK創辦人兼榮譽所長，該組織出版的全球氣候變遷報告的科學證據顯示，全球暖化對人類產生威脅的事實，於2007年獲頒諾貝爾和平獎，宣胡博是主要作者之一，並長期在德國政府和歐盟擔任氣候環境變化與科技諮詢顧問。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法