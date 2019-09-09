啤酒渣變麵包？ 業者將「廢棄物」再生

2019-09-09 23:26

〔即時新聞／綜合報導〕隨著經濟、人口成長，廢棄物數量也隨之上升。地球每日產生550萬噸廢棄物，每年累積達20億噸垃圾，大部分佔用垃圾掩埋場空間，並在腐爛時產生碳排放，影響地球環境。對此，美國《赫芬頓郵報》報導，新技術能將「廢棄物轉換成能源資產」，甚至讓啤酒的廢渣變成麵包。

根據《富比士》報導指出，隨著科技進步，現今不少廢棄物成為可再生能源，像是工廠排出的半固體廢物、煉油廠產生的過剩氣體以及家中排放的汙水，都可以轉換成電力。全球垃圾發電（WTE）市場年增長率將達到6％，5年後將超過355億美元，亞太地區採用這項新技術的規模也隨之擴大。

報導指出，日本是WTE技術的先驅，在WTE設施中處理約70％的固體廢物，中國深圳也計劃明年開始運營世界最大的垃圾焚燒發電廠，預計每日可焚燒5000噸城市垃圾，甚至連土耳其最大雞蛋生產商早在三菱重工集團旗下的Turboden公司幫助下，安裝有機分級循環（ORC）系統，將雞糞轉化為電和熱水。

世界資源研究所除了關注「能源再生」，日前也發布「減少糧食損失和浪費，制定全球行動議程」報告，指出世界上每年至少有4分之1的糧食被浪費，但如果全球食物浪費減少一半，就能再餵養10億人。

據了解， 啤酒工廠釀造啤酒的過程中，會將發芽的大麥碾磨並在熱水中搗碎、發酵，在這期間，每加侖啤酒會產生約1.7磅的濕廢穀物。

對此，有英國食品業者、研發商以及丹麥哥本哈根廚師看準「廢穀物」帶來的效益，並將其轉換成狗零食、餅乾、麵包等原料。

消息一出，引發民眾熱議，紛紛表示，「廢棄物能再生，太神奇了」、「希望有天所有物品都能永續利用」、「不做傷害地球的事，才能真正解決暖化問題」。

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