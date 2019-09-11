北市查獲7件中秋禮盒過度包裝 從肉乾、餅乾到指甲油都有

2019-09-11 13:16

〔記者蔡思培／台北報導〕中秋將至，不少業者都推出各類型禮盒，台北市環保局針對禮盒產品過度包裝案進行稽查，查獲7件禮盒產品包裝之體積比值超過1，因此處新台幣3萬元至15萬元罰鍰，違規商品從肉乾、餅乾禮盒到指甲油都有。

資源再利用法規定，產品包裝之體積比值不得超過1，這次查獲違規情形包括：遠東生技早藍綠禮盒（體積比：1.66）、快車肉乾經典小禮盒（體積比：1.46）、發現、真時禮盒（體積比：1.51）、歐蕾滋潤緊緻禮盒組（體積比：1.61）、英國Ciate夏緹Candy Cane House歡樂薑餅屋（體積比：1.34）、nac nac草本呵護護膚禮盒（體積比：1.51）；紅帽子法蘭酥禮盒32枚裝則是包裝層數達4層，不符3層以下規定。

為落實廢棄物源頭減量，行政院環保署公告實施「限制產品過度包裝」政策，管制產品為糕餅、加工食品、化妝品、酒類及電腦程式著作光碟等5類型禮盒，包裝體積比值均應小於1。化妝品、加工食品及酒類禮盒的包裝層數依規定應在2層以下，糕餅類及電腦程式著作光碟類禮盒應在3層以下。違反規定的製造或輸入業者，可依「資源回收再利用法」處3萬至15萬元罰鍰。

環保局提醒民眾，中秋選購禮品掌握「一多三少」原則，即產品份量多、包裝材料少、包裝種類少、包裝印刷少，不購買過度包裝產品，為環境保護盡份心力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法