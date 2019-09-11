受不了堆肥廠惡臭 苑裡水坡里民發動抗議

2019-09-11 11:39

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮水坡里里長歐明城指出，近半年來水坡里一間堆肥廠進駐後，里民常聞到臭味，讓人相當難受，嚴重影響生活品質，里民今天也集結前往廠方前抗議，並高舉白布條表達心聲。

苗栗縣政府環保局指出，該工廠是處理食品廠剩餘的東西以製造堆肥，之前獲報有異味影響居民生活，隨即派員前往現場捕捉周界空氣，判斷超過異味標準值，已經開罰10萬元，並限期於20日前改善。

歐明城說，該工廠之前在南投縣設廠，也是因為臭味遭到當地居民抗議，沒想到竟又到苑裡鎮設廠，結果同樣影響里民生活品質，希望業者能另尋他處設廠，不要再造成里民困擾。

苗栗縣議員陳品安則說，希望縣政府能夠重視問題，畢竟因該工廠設置導致里民整天活在臭味中，希望環保局撤掉該工廠處理堆肥許可，直接改善問題。

苗栗縣環保局則說，若20日後該工廠仍未改善，環保局會從嚴認定，將會累加處罰，若情節嚴重，不排除停止該工廠營運肥料處理許可。

由於現場民眾抗議聲不斷，群情激昂，縣議員鄭宗國表示，乾脆封路圍廠，用最直接的手段表達心聲。

苑裡鎮代會主席洪晃琦、代表郭汶沂說，目前暫待20日限期改善後的處理狀況，希望縣府給當地民眾一個合理的交代。

里民則說，由於地勢關係，當風向由通霄鎮吹來，將工廠臭味帶出後，由於水坡里前有較高的丘陵地阻擋，臭味因而四散，讓里民生活在臭味中。

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