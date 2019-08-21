惡臭終結！東港飄臭肥料廠3度檢測不過 屏縣府將勒令停工

2019-08-21 13:12

〔記者陳彥廷／屏東報導〕座落於東港鎮工業區的飛台農業生物科技股份有限公司的肥料場，因為氣味濃臭，民眾除每天定時在網路上天天討論臭味，只要聞臭就向縣環保局檢舉，環保局日前也到場稽，並確認臭味未過關，已發函要求業者停工。

困擾東港鎮鎮民逾1年的飛台肥料場，因為緊臨民居聚落，每逢飄散出的臭味讓居民是臭到不堪其擾，由於後來飄散時間變成不定時，有人是常常睡覺被臭醒，除上網「追蹤」臭味到何處，更組成打電話大隊，一人一通電話要求環保局稽查。

由於日前傳出有民眾在東港鎮內中心的中山、光復路口都聞得到臭味，是引發居民反彈，居民繼6月初集結廠前抗議後，近日更在醞釀新一波的抗議，更有人揚言要到縣府前抗議，要縣府官員苦民所苦。

屏東縣環保局指出，該肥料加工廠在6月到8月中經過3次異味味官能檢測，卻通通無法過關，環保局已作出勒令停工的處分，並發函予業者要求其作意見陳述。

環保局強調，日前會同環保署近期稽查時發現該公司逕行排放廢水於地面水體，卻未具有廢水排放許可證，已違反水污染防治法第14條第1項規定，依法裁處8萬1千元罰款。

居民聞訊有人則直言，這幾天意見陳述期間只怕會加緊工作，就為消化所有的訂單或是材料，質疑罰金是罰給政府，但臭味卻是居民再聞，希望儘速解決臭味。

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