肥料廠來了3個月臭氣逼人！縣府會勘 居民喊撤照

2019-07-15 15:47

〔記者佟振國／南投報導〕撤照！撤照！撤照！南投縣國姓鄉北港的肥料工廠遭村民檢舉經常散發令人作嘔的腐臭味，甚至疑似排放污水，污染當地空氣與水質安全，縣府相關單位今聯合會勘稽查，鄉長丘埔生再率村民表達不要肥料工廠的訴求，業者雖強調已有改善臭味，工廠也絕無排放廢水，但村民怒斥「睜眼說瞎話」，眾人並高喊「撤照」，縣府則允諾2週內彙整稽查結果進行裁處。

國姓鄉北港村台21線北原路旁原本的民營包裝水廠，約3個月前由松圃農業生物科技公司接手改做有機肥料廠，卻是村民噩夢的開始，不時散發濃烈的腐臭味，方圓2公里內無一倖免，7月10日更被村民發現疑似排放污水，北港溪上游已被列為水質水源保護區，下游是自來水大旗淨水廠，讓當地及全鄉面臨空氣及水污染雙重威脅。

經鄉長丘埔生率村民7月10日前往縣府陳情，縣府同意1週內進行會勘，今由建設處副處長陳錫慶率農業、地政處及環保局等相關單位，實地進入肥料工廠稽查。

初步發現廠房原本申請面積約300多平方公尺，應有違規增建情形，對於違章部分將由鄉公所負責查報，至於空氣污染部分，廠區內仍飄散淡淡酸味及腐臭味，有人戴口罩還是覺得無法忍受，環保局也派員檢測，鄉長等人質疑肥料工廠有使用動物內臟或廚餘，才會傳出作嘔惡臭，業者否認使用，目前環保局也禁止業者使用會產生高氮素的材料。

鄉親則語帶諷刺「今天是最不臭的一天」，質疑廠方早已做好準備，業者則強調已配合各項臭味防治措施，並配合停止收受含高氮素易引發異味的原料，7月10日是在清洗廠區的水溝，避免孳生小黑蚊，也絕無排放廢水，今後24小時開放廠區供村民檢查。

村民則怒斥業者「睜眼說瞎話」，鄉長丘埔生也認為工廠屬於丙種建築用地，且北港村也是水質水源保護區，按規定就是不能設置污染性的工廠，肥料廠對空氣、水的污染事實擺在眼前，國姓鄉要發展觀光，不要肥料工廠，現場村民也不斷高喊「撤照」，建設處允諾2週內彙整稽查結果進行裁處。

松圃公司也發表書面聲明，強調設廠宗旨是為解決埔里、國姓、魚池地區廢棄香菇太空包的環保問題，香菇太空包的木屑是很好的有機肥料資材，希望協助在地產業解決環境問題，也能利用生物科技製造便宜有效的有機肥，也會回饋在地農民。

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