下雨卻更臭 東港堆肥味擴散

2019-07-11 22:52

〔記者陳彥廷／屏東報導〕位於東港鎮的飛台堆肥廠處理過程味道濃臭，日前曾引來大批民眾到廠前抗議，當時廠方相應不理，近期惡臭不僅未因大雨洗除，反而還把臭味帶到東港鎮核心的光復、中山路口，臭到受不了的居民，醞釀新一波的陳情抗議行動。

飛台農業生物科技位於屏東東港鎮船頭里工業區的有機堆肥加工廠緊臨住宅區，週邊除國中小外，更不乏要價上千萬的透天厝，受臭味影響的興東、船頭里，共設籍近1.8萬人，是東港最大兩里，日前傳出有居民受臭味「空襲」，六月初上百人集結到廠前抗議，不過最近卻有民眾陳情，不僅臭味不減，連範圍都有擴大趨勢。

東港鎮民代表會副主席吳金福表示，日前陳情後不僅臭味沒有減輕，甚至還開始出現擴大現象，這幾天對流旺盛，臭味疑似被吹入鎮內，有民眾向他陳情連位在核心的中山、光復路口都會聞到異味，他強調，若縣政府再沒有動作，不排除也載一車「雞糞」到縣政府給官員聞聞「醒腦」。

「整天不定時臭烘烘！」興東里長陳銘修、船頭里長葉而項指出，抗議後該廠雖不再於下班尖峰時刻排放，但反而變得整天都不定時有臭味侵襲，居民實在是忍無可，現在天天po文，在臉書上「討論」臭味，希望縣政府苦民所苦，加強處理，不然接下來恐衍生新一波的抗議。

「再不符標準將祭出停工處分！」屏東縣環保局回應，共於今年五、六月開罰兩次，若仍不改善，再經檢測不符標準就會要求其停工，而在該廠改善期間，仍將不定期稽查，也請飛台公司於每日下午5點即停止作業，並於停止作業後將所有對外通氣設施全數關閉。

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