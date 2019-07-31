遠東化纖道生油外洩 酸臭味夜漫新埔竹北

2019-07-31 22:38

［記者黃美珠／新埔報導］遠東化纖新埔廠今天傍晚傳出傳導製程熱能的介質「道生油」外洩，儘管廠房外觀看起來沒有任何異狀，但酸臭的氣味卻已瀰漫在整個新埔鎮區，甚至飄散到鄰近的竹北東側。最糟的是，在事發超過5個小時，且經縣府環保局、勞動黨籍縣議員陳新源等先後到場稽查和關切下，廠方依舊無法抓出逸漏點防堵污染擴大。環保局將依空污法第32條，開罰業者10萬到100萬元不等。對於危害持續超過一定時數卻未能儘速「抓漏」下，環保局也不排除研究以此對遠化新埔廠加重處罰的可能。

縣府環保局空污科表示，道生油並非遠化新埔廠製程所需的原物料，它是負責傳導製程所需熱能的介質，因為回收後反覆使用，都儲存於管線間，透過管線輸送，有壓力偵測器監控防止逸漏。

空污科表示，道生油的味道很重，只要外洩一點點就會「全世界都聞得到」，過去10年曾經被罰過至少2次，遠化新埔廠因此有改進。因為味道太濃，所以洩漏的濃度不需要很高就會被察覺，但相對也因為濃度偏低，以致於昨天他們稽查員的偵測儀器在場確實檢測不到，但是他們將以空污法第32條的「行為罰」論處遠化。

該科直言，業者表示道生油平時都透過壓力偵測器監控，照理只要一有外洩，從壓力閥就可以發現異常。但弔詭的是，今天下午4、5點鐘，他們獲報到場稽查後，到記者發稿為止，已經超過5個小時，但是廠方依舊抓不到洩漏點，研判洩漏的量並不是很多。

但基於不能放任這樣的空氣污染無法收拾，該科不排除從法律面研究，對於業者所釀的危害，在持續一定時數，像是經過24小時、或48小時依舊無法找到禍源遏止下，另外加重處罰的可能。

新埔文山自救會會長葉清益說，這起意外發生在今天下午3點45分，他們文山里首當其衝受害，因為鄉親們的恐慌和擔憂，他致電遠化詢問事發原委至少12通電話，但是始終沒有明確的回應。

縣議員陳新源說，遠化廠使用的熱媒油，商品名叫「道生」，不是國家列管的毒氣，根據道生油物質安全資料表（SDS）所示，雖無急毒性及敏感性，但過度吸入，會導致上呼吸道、肺部刺激及頭痛的情形，已接近危害人體的臨界點，建議新埔、竹北的鄉親近日出外活動戴上口罩以自我保護。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法