母出國染登革熱 兩兒在家也中鏢

2019-09-05 21:14

〔記者王捷／台南報導〕台南目前累積本土病例24例，境外移入30，但北區有3個案例比較特別，60多歲的母親是境外移入第30例，而兩名30多歲的兒子分別是第21例子與23例本土登革熱案例確診，不排除是間接感染，婦人指出，她7月底去泰國回來，全身懶懶的，以為「水土不服」，沒想到是登革熱，衛生局呼籲，只有30%的患者會有常見症狀，只要身體不適就要立刻就醫檢查，目前正在正擴大釐清中。

母以為水土不服 未就醫

月底，衛生局在北區發現一名男子，確診是本土型登革熱病例，他的胞兄也有類登革熱的發燒、肌肉痠痛的症狀，但是男子的母親卻沒有症狀，不過衛生局因為擔心群聚感染，仍對男子的母親驗血，沒想到卻發現婦人也罹患登革熱，列入境外移入的第30例。

衛生局在釐清婦人的活動史後，得知婦人在7月底曾去泰國，8月初返台，對造她的兩位兒子登革熱發病期間，認為可能是間接傳染，但是因為時間拖太久，沒有證據。

婦人向衛生局說，她回國時是有倦怠症狀，但她以為是回國水土不服，婦人不斷強調沒有發燒、肌肉痠痛的症狀，但在抽血後發現婦人可能是境外移入的登革熱病例所以也沒有並沒有住院。

疑蚊子叮了媽媽 再叮兩兒傳病毒

5日下午，衛生局確診台南第23例病例，就是婦人大兒子，而婦人本身是境外移入的第30個病例，她的兩個兒子都確診登革熱案例，該局認為是群聚感染，衛生局指出，如果蚊蟲叮咬登革熱患者，在3天內如果蟲內的病毒量夠，就可能透過叮咬其他人傳染登革熱。

衛生局指出，目前台南市確診本土登革熱病例數24例，第24例是病患是居住安南區的60多歲女性，境外移入登革熱病例數30例。感染登革熱病毒的人僅有少部分約30%左右，有典型發燒等症狀，如果身體感到倦怠、不適，要盡快就醫。

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