1份禮 2份愛 唐寶寶勁歌熱舞賣月餅

2019-09-05 19:16

〔記者楊綿傑／台北報導〕「一份禮代表兩份愛」，唐氏症基金會的身心障礙孩子們，每年製作出一盒盒的中秋月餅，成為民眾送禮的選擇。不過本身有些就是弱勢的他們，也渴望過節的氣氛，唐氏症基金會在過去6年，透過一般民眾、企業等單位，號召社會認捐唐寶寶製作的禮盒，再集結轉送弱勢唐寶寶家庭，總計已送出4萬5000盒，今年的目標尚未達成，呼籲民眾踴躍支持。

唐氏症基金會今天舉辦「送愛送團圓，溫暖特教生」活動，除了公開感謝今年捐助的企業、社會團體，也由唐寶寶已訓練多時的勁歌熱舞，表達對社會感謝，台上舞得賣力，台下的唐寶寶也喊得賣力，全場氣氛歡樂。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，家庭如果有身心障礙孩子，需要花更多時間照顧，家長沒辦法全心工作，甚至有些沒辦法工作，造成家中經濟結構的改變。而每到過節，小孩子其實都很希望有禮盒，有顆月餅、鳳梨酥可吃，但是過節是一種奢侈，常常有「不如把錢省起來」的想法。

林正俠提到，為了幫助他們也能享受過節氣氛，6年前開始推動，讓家境比較清寒家庭，在三大節日時，包括母親節有蛋糕、中秋節有月餅鳳梨酥、過年有年菜，讓他們感受社會溫暖，6年來已送出4萬5000個禮盒。禮盒包裝跟內容物出自身心障礙孩子，這不僅可以讓他們領一份薪水養活自己，不致成為家庭或社區的負擔，也能把他們用心做出來的禮盒，再傳給其他的弱勢族群。

今年8千份未達標 盼大眾支持購買

林正俠說，去年中秋節送愛共送了9500份，今年目標是1萬份，但因為大環境等因素，後來下修到8000份，這其中包括透過衛福部及各縣市社會局調查的近貧、低收弱勢家庭的2000份；全國28所特殊教育學校的2500至3000份，而基金會所關懷的唐寶寶中低收入戶則大約送出1800份，但目前還未達標，希望社會民眾多支持。

林正俠還說，推動此計畫一方面是要讓民眾、社區能夠有同理心，減少歧視，另一方面是透過認捐贈送愛心禮盒，讓弱勢家庭也能有過節氣氛。今年有許多企業單位認捐，他表達感謝，從經驗上看，過往一般家庭捐助的力量最強大，達到6至7成，他希望大眾可以買一盒自己享用，再捐一盒給困難的學生。

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